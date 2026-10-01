Gurme ve kooperatif diye etiket basıp sahte zeytinyağı satmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek sahte zeytinyağı üreten işletmeleri kamuoyuna duyurdu. Resmi denetimlerde naturel sızma etiketiyle piyasaya sürülen ürünlerin içerisine ucuz tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Zeytinyağının kalbi sayılan Ege'de yürütülen incelemelerde skandalın tamamının Aydın merkezli üreticilerden çıkması dikkat çekti.

Bakanlık müfettişlerinin topladığı numuneler, laboratuvar analizlerinde büyük bir sahtekarlığı açığa çıkardı. Sofralara şifa kaynağı olarak giren beş litrelik tenekelere zeytin yerine endüstriyel tohum yağları doldurulduğu kesinleşti. Tüketicinin sağlığını ve bütçesini hedef alan hileli üretimler resmi sicil kayıtlarına işlendi.

AYVALIK ADINI KULLANIP TOHUM YAĞI DOLDURDULAR

Denetim tutanakları, sahtekarların tüketici güvenini istismar etmek için köklü zeytin bölgelerinin isimlerini etiketlere bastığını gösterdi. Aydın Köşk ilçesinde üretim yapan işletmelerin Ayvalık Köy Kooperatifi ve Dededen Toruna Gurme Ayvalık gibi isimleri öne çıkardığı belirlendi. Doğal sızma zeytinyağı vaadiyle satılan ürünlerin tamamında yabancı tohum yağı tespiti yapıldı.

Sahtecilikte çağrışımlı isimlerin ve kooperatif unvanlarının da paravan yapıldığı görüldü. Ayvalık Köy Kooperatifi markasının Ayvalık Kooperatifi ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Köşk ve Efeler ilçelerinde kurulan tezgah sayesinde piyasaya sürülen tenekelerin geleneksel üretimle hiçbir bağının bulunmadığı kanıtlandı.

BİR ÜRETİCİDEN DÖRT AYRI HİLELİ ÜRÜN ÇIKTI

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren Eray Çoban isimli şahıs, listedeki hileli ürün sayısıyla öne çıktı. Şahsın piyasaya sürdüğü hiçbir resmi marka taşımayan etiketsiz zeytinyağlarının tamamında tohum yağı yakalandı. Bir litrelik pet şişelerden beş litrelik tenekelere kadar ambalajlanan tüm yağların içeriği hileli bulundu.

İŞTE BAKANLIĞIN İFŞA ETTİĞİ ZEYTİNYAĞLARI