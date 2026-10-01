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Halk TV Türkiye 40 üründe 40 hile: Tereyağından peynire hepsi tek tek ifşa oldu!

40 üründe 40 hile: Tereyağından peynire hepsi tek tek ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesiyle kahvaltı sofralarındaki hileyi gözler önüne serdi. Peynir, tereyağı ve kaymakta eritme tuzu ile düşük yağ oranı saptanırken, onlarca marka tek tek ifşa edildi.

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40 üründe 40 hile: Tereyağından peynire hepsi tek tek ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek temel içeriği eksik bırakılan süt ve süt ürünlerini tek tek ifşa etti. Kamuoyuna duyurulan yeni listede tereyağı, taze kaşar, beyaz peynir ve kaymak gibi kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünlerinde düşük yağ oranı ile mevzuata aykırı eritme tuzu tespit edildi.

Bakanlık denetimlerinde özellikle süt ürünlerinde yağ ve protein oranlarının düşürülerek tüketiciye eksik içerikli gıda sunulduğu belgelendi. Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren işletmelerin parti ve seri numaralarıyla yer aldığı listede onlarca firmanın hileli üretimi kayıtlara geçti.

AYDIN VE İSTANBUL'DA ERİTME TUZU OYUNU

Denetim sonuçlarına göre Aydın Efeler merkezli Tasf. Hal. Aybey Süt Ürünleri firmasının İlayda Çiftliği ve Derviş Baba markalı kaşar peynirlerinde eritme tuzu ile düşük yağ oranı saptandı. Aynı ilin Çine ilçesinde üretilen Rodoslu ile Nazilli ilçesindeki Dengetat Sütman markalı kaşar peynirleri de bakanlık kriterlerine takıldı.

Mega kent İstanbul'da yürütülen denetimlerde Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren Günaydın Süt ve Süt Ürünleri firması listeye girdi. İşletmeye ait Kınalı Kuzu markalı taze kaşar peynirinde eritme tuzu ve düşük yağ oranı belirlenirken, aynı firmanın Turkuaz markalı tam yağlı beyaz peynirinde de yetersiz yağ oranı kayıtlara geçti.

Kıyma diye bize neler neler yedirmişler! 7 ildeki işletmelerin hepsi ifşa edildiKıyma diye bize neler neler yedirmişler! 7 ildeki işletmelerin hepsi ifşa edildi

KAHVALTILIK TEREYAĞINDA YAĞ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Sofraların temel tüketim maddesi olan tereyağlarında da ciddi içerik eksiklikleri yakalandı. Antalya Elmalı merkezli Elmalı Yeşilyayla Tereyağları bünyesindeki Elmalı Yakaçiftlik Yeşil Yayla ürününde yağ oranının standartların altında kaldığı görüldü.

Benzer şekilde Bolu merkezli Gerede Esentepe, Erzurum Palandöken ilçesindeki Ersüt, Samsun Tekkeköy sınırlarında üretilen Saçak ve Ordu Kabataş menşeli Kabataş markalı yayık tereyağlarında düşük yağ tespit edildi. Hatay bölgesinde ise Hasan Bilen Süt ile Misis markalı tereyağları hileli ürün listesine yazıldı.

AYRAN VE KAYMAKLAR DA SINIFTA KALDI

Laboratuvar incelemelerinde yalnızca katı süt ürünleri değil ayran çeşitleri de uygunsuz bulundu. Çorum Mecitözü ilçesinde üretilen Sağmaca markalı yağlı ayranlar ile Eskişehir Odunpazarı merkezli Faik markalı ayranda düşük protein oranı kayıtlara geçti. Mersin Toroslar ilçesinde üretilen Varol markalı ayranda ise düşük yağ oranı belirlendi.

Kayseri Yahyalı merkezli Alibabanın Çiftliği firmasının Sütkon markalı kahvaltılık kaymağında da yağ oranının standartların altında kaldığı açıklandı. Uzmanlar, temel besin içeriği zayıflatılan ürünlerin tüketici bütçesini ve dengeli beslenmeyi doğrudan sarstığını vurguluyor.

LİSTEYE GİREN İLLER VE MARKALAR

# Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk Parti/Seri No İlçe İl
1 KAPLAN GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HARPUTLU ÖRGÜ PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması 1103 MERKEZ ELAZIĞ
2 ELMALI YEŞİLYAYLA TEREYAĞLARI-SÜLEYMAN COŞGUN ELMALI YAKAÇİFTLİK YEŞİL YAYLA TEREYAĞI-500 G % Yağ Oranının Düşük Olması 26.03.2026 ELMALI ANTALYA
3 SÜTMAN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DENGETAT SÜTMAN TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000G % Yağ Oranının Düşük Olması 1202 NAZİLLİ AYDIN
4 RODOS SÜT GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RODOSLU TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 2000G Eritme Tuzu Tespiti 115 ÇİNE AYDIN
5 TASF.HAL.AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLAYDA ÇİFTLİĞİ KAŞAR PEYNİRİ 1000G Eritme Tuzu Tespiti 2 EFELER AYDIN
6 TASF.HAL.AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLAYDA ÇİFTLİĞİ KAŞAR PEYNİRİ 1000G Eritme Tuzu Tespiti 29032026/1 EFELER AYDIN
7 TASF.HAL.AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DERVİŞ BABA TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000G % Yağ Oranının Düşük Olması 27032026/1 EFELER AYDIN
8 TASF.HAL.AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DERVİŞ BABA KAŞAR PEYNİRİ 1000G % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti 64 EFELER AYDIN
9 ESENTEPE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA İNŞ.NAK.TUR.OTO.DERİCİLİK İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GEREDE ESENTEPE TEREYAĞ % Yağ Oranının Düşük Olması 05.09.2026 MERKEZ BOLU
10 BOLTAT SÜT GIDA HAYVANCILIK İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAĞMACA %0,8 YAĞLI AYRAN % Protein Oranının Düşük Olması 041505T1 MECİTÖZÜ ÇORUM
11 BOLTAT SÜT GIDA HAYVANCILIK İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAĞMACA %0,8 YAĞLI AYRAN % Protein Oranının Düşük Olması 03310501T4 MECİTÖZÜ ÇORUM
12 BAD-I SABAH SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.-BAD-I SABAH SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ERSÜT TEREYAĞI % Yağ Oranının Düşük Olması 91 PALANDÖKEN ERZURUM
13 ŞENTAŞLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FAİK FAİK TAM YAĞLI AYRAN % Protein Oranının Düşük Olması 104 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
14 ÖKKAŞ SOLAK ÖMÜR SÜT ÜRÜNLERİ TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 101 OĞUZELİ GAZİANTEP
15 BİLEN SÜT-HÜLYA BİLEN HASAN BİLEN SÜT TUZSUZ TEREYAĞI (500GRAM) % Yağ Oranının Düşük Olması 1208 ANTAKYA HATAY
16 KARAKURTLAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İMALAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ MİSİS TEREYAĞI (500GRAM) % Yağ Oranının Düşük Olması 08/04 ERZİN HATAY
17 VAROL MARKET KONFEKSİYON SÜT KIRTASİYE TÜP GAZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAROL YARIM YAĞLI AYRAN (200ML) % Yağ Oranının Düşük Olması 05.06.2026 TOROSLAR MERSİN
18 GÜNAYDIN SÜT VE SÜTÜRÜNLERİ GIDA SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. KINALI KUZU TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti 23012026/1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
19 GÜNAYDIN SÜT VE SÜTÜRÜNLERİ GIDA SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. TURKUAZ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR % Yağ Oranının Düşük Olması 41 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
20 FARUK AYVAZ SÜT MAMÜLLERİ-FARUK AYVAZ SÜT URLA TAM YAĞLI TAZE ERİTME PİDELİK PİZZALIK PEYNİR-1000 GR % Yağ Oranının Düşük Olması 8226 ÖDEMİŞ İZMİR
21 ŞAHSAN SÜT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR % Yağ Oranının Düşük Olması STT: 03.07.2026 KİRAZ İZMİR
22 ŞAHSAN SÜT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇİFTLİK MANDIRA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR % Yağ Oranının Düşük Olması STT:23.06.2026 KİRAZ İZMİR
23 SERVET SÜT-SERVET SADIOĞLU SERVET SÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 13.05.2026 MERKEZ KARS
24 EROL TARIM ÜRÜNLERİ İMALATI GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERCE SÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti 89 İHSANGAZİ KASTAMONU
25 İFLAS HAL.TAKİŞ GIDA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PETEK TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 030-1 MERKEZ KASTAMONU
26 DOĞA TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DOĞA YARIM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 411 MERKEZ KASTAMONU
27 ALİBABANIN ÇİFTLİĞİ SÜT ÜRÜNLERİ -HAYRULLAH TAYYİP DİNÇ SÜTKON KAHVALTILIK KAYMAK % Yağ Oranının Düşük Olması 12.07.2026 YAHYALI KAYSERİ
28 DERTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ ÇENESUYU TAŞKÖPRÜ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR (1000 G) % Yağ Oranının Düşük Olması 28106 DERİNCE KOCAELİ
29 TURGUT REİS SÜT MAMÜLLERİ TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEVLEBEY YÖRÜK ERİTME PEYNİRİ (YARIM YAĞLI TAZE ÇEŞNİLİ ERİTME PEYNİRİ-AYÇEKİRDEK-ÇÖREKOTU ÇEŞNİLİ) % Yağ Oranının Düşük Olması 20.10.2023 AKŞEHİR KONYA
30 SÜTMAR SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KABATAŞ YAYIK TEREYAĞI % Yağ Oranının Düşük Olması 03.03.2026 KABATAŞ ORDU
31 SAMRAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAÇAK TEREYAĞI % Yağ Oranının Düşük Olması 13032026 TEKKEKÖY SAMSUN
32 GÜZELCE SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELCE TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ GÜZELCE TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti 2302 ÇANDIR YOZGAT
33 GÜZELCE SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELCE TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ GÜZELCE TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 3103 ÇANDIR YOZGAT
34 AKSARAY ÜÇLER SÜT VE YEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÜTTANESİ YARIM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti 40 MERKEZ AKSARAY
35 AKSARAY ÜÇLER SÜT VE YEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PEYSÜT YARIM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 99 MERKEZ AKSARAY
36 ERAY SÜT ET YEM NAKLİYECİLİK VE KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ERAY YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR % Yağ Oranının Düşük Olması 74 ORTAKÖY AKSARAY
37 KOÇÇELİK SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 34 ORTAKÖY AKSARAY
38 GAPSÜT GIDA TELEKOMÜNİKASYON TAŞIMACILIK TARIM HAY.DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SAYGILI SÜT ÜRÜNLERİ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ SAYGILI SÜT ÜRÜNLERİ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Eritme Tuzu Tespiti 40 MERKEZ ADIYAMAN
39 KARADAŞ TULUM PEYNİRİ-ABİDİN KARADAŞ ERZİNCAN KARATAŞ ŞAVAK KAHVALTILIK TEREYAĞI ERZİNCAN KARATAŞ ŞAVAK KAHVALTILIK TEREYAĞI % Yağ Oranının Düşük Olması 18 MERKEZ ERZİNCAN
40 ABDURRAHMAN ŞAHAP MUAZZAM SÜT YÖRESEL PEYNİR % Yağ Oranının Düşük Olması 2065 HALİLİYE ŞANLIURFA
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği
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