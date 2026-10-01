40 üründe 40 hile: Tereyağından peynire hepsi tek tek ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek temel içeriği eksik bırakılan süt ve süt ürünlerini tek tek ifşa etti. Kamuoyuna duyurulan yeni listede tereyağı, taze kaşar, beyaz peynir ve kaymak gibi kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünlerinde düşük yağ oranı ile mevzuata aykırı eritme tuzu tespit edildi.

Bakanlık denetimlerinde özellikle süt ürünlerinde yağ ve protein oranlarının düşürülerek tüketiciye eksik içerikli gıda sunulduğu belgelendi. Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren işletmelerin parti ve seri numaralarıyla yer aldığı listede onlarca firmanın hileli üretimi kayıtlara geçti.

AYDIN VE İSTANBUL'DA ERİTME TUZU OYUNU

Denetim sonuçlarına göre Aydın Efeler merkezli Tasf. Hal. Aybey Süt Ürünleri firmasının İlayda Çiftliği ve Derviş Baba markalı kaşar peynirlerinde eritme tuzu ile düşük yağ oranı saptandı. Aynı ilin Çine ilçesinde üretilen Rodoslu ile Nazilli ilçesindeki Dengetat Sütman markalı kaşar peynirleri de bakanlık kriterlerine takıldı.

Mega kent İstanbul'da yürütülen denetimlerde Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren Günaydın Süt ve Süt Ürünleri firması listeye girdi. İşletmeye ait Kınalı Kuzu markalı taze kaşar peynirinde eritme tuzu ve düşük yağ oranı belirlenirken, aynı firmanın Turkuaz markalı tam yağlı beyaz peynirinde de yetersiz yağ oranı kayıtlara geçti.

KAHVALTILIK TEREYAĞINDA YAĞ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Sofraların temel tüketim maddesi olan tereyağlarında da ciddi içerik eksiklikleri yakalandı. Antalya Elmalı merkezli Elmalı Yeşilyayla Tereyağları bünyesindeki Elmalı Yakaçiftlik Yeşil Yayla ürününde yağ oranının standartların altında kaldığı görüldü.

Benzer şekilde Bolu merkezli Gerede Esentepe, Erzurum Palandöken ilçesindeki Ersüt, Samsun Tekkeköy sınırlarında üretilen Saçak ve Ordu Kabataş menşeli Kabataş markalı yayık tereyağlarında düşük yağ tespit edildi. Hatay bölgesinde ise Hasan Bilen Süt ile Misis markalı tereyağları hileli ürün listesine yazıldı.

AYRAN VE KAYMAKLAR DA SINIFTA KALDI

Laboratuvar incelemelerinde yalnızca katı süt ürünleri değil ayran çeşitleri de uygunsuz bulundu. Çorum Mecitözü ilçesinde üretilen Sağmaca markalı yağlı ayranlar ile Eskişehir Odunpazarı merkezli Faik markalı ayranda düşük protein oranı kayıtlara geçti. Mersin Toroslar ilçesinde üretilen Varol markalı ayranda ise düşük yağ oranı belirlendi.

Kayseri Yahyalı merkezli Alibabanın Çiftliği firmasının Sütkon markalı kahvaltılık kaymağında da yağ oranının standartların altında kaldığı açıklandı. Uzmanlar, temel besin içeriği zayıflatılan ürünlerin tüketici bütçesini ve dengeli beslenmeyi doğrudan sarstığını vurguluyor.

LİSTEYE GİREN İLLER VE MARKALAR