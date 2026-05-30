Türkiye'ye nisanda kruvaziyerle gelen 103 bin 896 turist, yılın ilk üç ayındaki toplam yolcu sayısını yüzde 10 geride bıraktı. Ocak-nisan döneminde 13 limana 155 gemiyle toplam 197 bin 683 yolcu ulaştı.

KUŞADASI AÇIK ARA LİDER

Ocak-nisan döneminde en çok kruvaziyer yolcusu ağırlayan liman Kuşadası oldu. İlçeye 54 kruvaziyerle 61 bin 471 turist geldi. İstanbul 35 kruvaziyerle 56 bin 147, İzmir ise 17 kruvaziyerle 32 bin 227 yolcuyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Diğer limanlarda Antalya 5 kruvaziyerle 12 bin 644, Çanakkale 9 kruvaziyerle 7 bin 23, Bodrum 10 kruvaziyerle 6 bin 73, Marmaris 3 kruvaziyerle 6 bin 661, Amasra 6 kruvaziyerle 5 bin 458 yolcu ağırladı. Alanya, Bozcaada, Çeşme, Göcek ve Samsun'a da kruvaziyer seferleri düzenlendi.

NİSAN TEK BAŞINA İLK ÜÇ AYI GEÇTİ

Kruvaziyer turizminde asıl dikkat çeken veri aylık dağılımda ortaya çıktı. Ocakta 28 bin 625, şubatta 24 bin 123, martta 41 bin 39 yolcu kaydedilirken, nisan ayında bu rakam 103 bin 896'ya fırladı. Tek başına nisan, ilk üç ayın toplamı olan 93 bin 787'yi yüzde 10 aştı.

GEÇEN YILA GÖRE GEMİ SAYISI DÜŞTÜ

Geçen yıl aynı dönemde 169 kruvaziyerle 205 bin 758 yolcu hareketliliği yaşanmıştı. Bu yıl gemi sayısı 155'te kalırken yolcu sayısı 197 bin 683'e ulaştı. Gemi başına düşen ortalama yolcu sayısı yükseldi.

SEKTÖRDE PANDEMİ SONRASI TOPARLANMA SÜRÜYOR

2020'de pandemiyle 5 gemiye ve 1824 yolcuya gerileyen sektör, 2022'de 35 bin, 2023'te 122 bin, 2024'te 135 bine tırmandı. Bu yılın dört aylık rakamı olan 197 bin 683, pandemi öncesi 2015 seviyesine yaklaşıyor. 2015'in ilk dört ayında 185 kruvaziyerle 180 bin 297 yolcu kaydedilmişti.

