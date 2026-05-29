Dünyanın göz bebeği'ne 100. kez demir attı: 84 bin turist taşıdı
Rusya'nın Soçi kentinden düzenli sefer yapan Astoria Grande kruvaziyeri, 1079 yolcu ve 453 mürettebatla Bartın'ın Amasra Limanı'na 100. kez demirledi. Gemi 2022'den bu yana ilçeye toplam 84 bin 837 turist taşıdı.
11 katlı kruvaziyer 3 Ağustos 2022'den bu yana düzenli olarak Rusya'nın Soçi kentinden Amasra'ya sefer düzenliyor.
Bu haftaki sefer geminin ilçeye 100. ziyareti oldu. Limanda işlemleri tamamlanan yolculara Rusça tanıtım broşürleri dağıtıldı.
Gemiden inen turistlerin bir bölümü Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi noktaları gezdi.
Diğer bir grup ise tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi konakları ve çarşısıyla bilinen Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.
Geminin akşam saatlerinde Soçi'ye dönmesi bekleniyor. (AA)