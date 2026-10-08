Necla Uygur hayatını kaybetti... Uygur ailesinin acı günü

Türk tiyatrosunun usta ismi ve merhum usta sanatçı Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur Ailesi adına acı haberi Behzat Uygur duyurdu.

Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir"

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nejat Uygur’un eşi ve tiyatro sanatçısıdır. Nejat Uygur ile 1950'li yılların başında evlendi. Çiftin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha olmak üzere beş oğlu oldu. Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.

Necla Uygur, eşiyle birlikte uzun yıllar tiyatro çalışmalarının içinde yer aldı. Necla Uygur, 2016’da Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri kapsamında “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü”ne layık görüldü.