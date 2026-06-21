"NATO'ya hayır!" demek de yasaklandı! Mahkemeden erişim engeli kararı

Ankara, temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının geçiş güzergâhlarında bulunan binaların ücretsiz olarak boyandığı, estetik açıdan uygun görülmeyen alanların ise bariyerlerle kapatıldığı görüldü. Tüm bu hazırlıkların yanı sıra NATO'ya hayır demek için açılan web sitesine erişim engeli getirildi.

İMZA KAMPANYASININ SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Zirveye tepki gösteren Türkiye Komünist Hareketi (TKH), "Ankara'da NATO Zirvesi'nin toplanmasını istemiyorum" çağrısıyla bir imza kampanyası başlattı.

Ancak kampanyanın yürütüldüğü "natoyahayir.tkh.org.tr" adresli internet sitesine Amasya Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

5 TEMMUZ'DA MİTİNG KARARI

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarılıyor. Öte yandan çeşitli sol partiler ve sosyalist örgütler zirveye karşı eylem kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre Türkiye Komünist Partisi (TKP), 5 Temmuz'da Tandoğan Meydanı'nda "NATO, ölüm ve onursuzluktur! Yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm!" sloganıyla bir miting düzenleyecek.

"NATO'YA HAYIR KOORDİNASYONU" KURULDU

SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Emek Partisi (EMEP), Devrim Partisi, Emekçi Hareket Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sosyalist yapı tarafından "NATO'ya Hayır Koordinasyonu" kurulduğu dün açıklanmıştı.