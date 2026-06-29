NATO zirvesi öncesi gündem olmuştu: ABB'den altyapı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde ilk kez yol seviyesine getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, çalışmaların uzun süredir rutin bakım programı kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.

Sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddiaların ardından açıklama yapan ABB, yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hâle getirilmesi çalışmalarının uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında yürütüldüğünü vurguladı.

"ÇALIŞMALAR YENİ DEĞİL"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara’daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde, sanki ilk kez yol seviyesine getirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır.

ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hâle getirilmesi çalışmalarını uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdürmektedir. Asfalt yenileme çalışmaları, trafik yükü ve zamanla oluşan seviye farklılıkları nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda mazgallar ve baca kapakları düzenli olarak yol seviyesine getirilmektedir."

Açıklamada, söz konusu çalışmaların yeni olmadığı, geçmişte de kamuoyuyla paylaşıldığı şu ifadelerle aktarıldı:

"Nitekim bu çalışmalar yeni olmayıp, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi hesapları ve basına servis edilen haberlerde de açıkça yer almaktadır. 2 Şubat tarihinde kamuoyuyla paylaşılan haber bülteninde, yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna uygun hâle getirilmesine yönelik çalışmaların kent genelinde sürdüğü, yaklaşık 50 bin noktada bakım ve onarım yapılmasının hedeflendiği duyurulmuştur."

600 GÜNLÜK SÖZLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Belediye, iddiaların aksine çalışmaların planlı bir takvim doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek ihale ve yer teslim tarihlerini de paylaştı. Açıklamada, "Ayrıca söz konusu çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2025 tarihinde sözleşme imzalanmış, 16 Ekim 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak 600 günlük uygulama süreci başlatılmıştır" bilgisi verildi.

TRAFİK TEDBİRLERİ EKİPLERİN ÇALIŞMASINI KOLAYLAŞTIRDI

Ankara'daki yoğun trafik nedeniyle geçmişte bu güzergâhlara girilemediğini belirten belediye, NATO Zirvesi ile çalışmalar arasındaki ilişkiyi ise şu sözlerle açıkladı:

"Geçmişte yoğun trafik nedeniyle bazı güzergâhlarda çalışma yapılabilmesi için gerekli trafik düzenlemeleri ve yol kapatmaları her zaman mümkün olamamaktaydı. Tek fark, NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri sayesinde ekiplerimizin bazı noktalarda daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı çalışma imkânı bulmuş olmasıdır. Bu durum yapılan işin yeni olduğu anlamına gememekte, yalnızca uzun süredir devam eden rutin bakım çalışmalarının daha kısa sürede yürütülmesine imkân sağlamaktadır.

Dolayısıyla uzun süredir planlı şekilde sürdürülen bakım çalışmalarının yeni bir uygulamaymış ya da yalnızca NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmiş gibi servis edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."