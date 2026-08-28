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Halk TV Türkiye Naci Görür'ün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Gerçeği açıklayıp özür diledi

Naci Görür'ün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Gerçeği açıklayıp özür diledi

Prof. Dr. Naci Görür'ün X hesabından yalnızca "i" harfini paylaşması sosyal medyada merak uyandırdı. Kullanıcılar paylaşımın İstanbul'a yönelik bir mesaj olup olmadığını tartışırken, Görür daha sonra yaptığı açıklamayla olayın nedenini anlattı.

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Naci Görür'ün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Gerçeği açıklayıp özür diledi
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Deprem açıklamalarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği Prof. Dr. Naci Görür, bu kez herhangi bir deprem değerlendirmesiyle değil, tek harften oluşan paylaşımıyla gündeme geldi.

Görür, X hesabından hiçbir açıklama eklemeden yalnızca "i" harfini paylaştı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Tek harfin ne anlama geldiği konusunda çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar bunun İstanbul'a gönderme olabileceğini öne sürdü.

Naci Görür'ün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Gerçeği açıklayıp özür diledi - Resim : 1

Paylaşımın ardından "İstanbul'u mu kastediyor?" sorusu öne çıkarken, kullanıcılar Görür'ün olası bir deprem mesajı verip vermediğini anlamaya çalıştı.

Naci Görür depremin ardından konuştuNaci Görür depremin ardından konuştu

Merakı artıran paylaşımın ardından Görür'den açıklama geldi. Tek harflik paylaşımın herhangi bir özel anlam taşımadığını belirten Görür, telefon kullanımı konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Naci Görür'ün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Gerçeği açıklayıp özür diledi - Resim : 3

Görür, sosyal medya kullanımında zaman zaman farkında olmadan yazım hataları yaptığını, yanlış yerlere girdiğini ve çeşitli etkileşimlerde bulunduğunu belirterek bunların kasıtlı olmadığını ifade etti.

Son paylaşımına da açıklık getiren Görür, X'te farkında olmadan yalnızca "i" harfini yazdığını ve kullanıcıların bu harfe anlam yükleyerek yorumlamasına neden olduğunu söyledi.

Görür, yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle takipçilerinden özür dileyerek, paylaşımın herhangi bir gizli mesaj içermediğini ortaya koydu.

Böylece sosyal medyada kısa sürede "İstanbul mesajı mı?" tartışmasına dönüşen tek harflik paylaşımın, Görür'ün ifadesiyle yanlışlıkla yapılan bir paylaşım olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Naci Görür Deprem İstanbul
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