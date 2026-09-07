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Halk TV Türkiye Müstehcenlik soruşturmasında erişime engellenen hesapların hepsi belli oldu

Müstehcenlik soruşturmasında erişime engellenen hesapların hepsi belli oldu

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın talebi üzerine 184 profil ve paylaşım bağlantısına erişimin engellenmesine karar verdi. Karar kapsamındaki içeriklerin yayından çıkarılmasına da hükmedildi. Engellenen tüm profillerin listesi çıktı.

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Müstehcenlik soruşturmasında erişime engellenen hesapların hepsi belli oldu

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 184 URL hakkında erişim engeli kararı verdi. Engellenen sosyal medya profillerinin ve paylaşımlarının tamamı belli oldu.

Listede Esra Rabia Ünal, Fidan Atalay, Elif Karaaslan, Ayşe Çelik, Gizem Bağdaçiçek ve Ebru Arman’a ait hesap ve paylaşımlar da yer aldı. Alya Vural, Zeynep Çağış, Berilşah, Mika Slowana, Wettpolly ve Ben Zelal’in isimleri de karardaki listede bulunuyor.

Gizem Bağdaçiçek'ten Elif Karaaslan'a kadar... 184 hesaba müstehcenlikten erişim engeli getirildiGizem Bağdaçiçek'ten Elif Karaaslan'a kadar... 184 hesaba müstehcenlikten erişim engeli getirildi

Karardaki 184 URL’nin tamamı profil adreslerinden oluşmuyor. Listede sosyal medya hesaplarının yanı sıra gönderi, video, fotoğraf ve Reels bağlantıları da bulunuyor.

BAŞSAVCILIK ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun 1 Eylül 2026 tarihli ve 2026/156131 sayılı soruşturma kapsamında yaptığı başvuru üzerine alındı.

Başsavcılık, talep yazısında belirtilen URL’lerdeki içeriklere erişimin engellenmesini istedi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği de soruşturma dosyasını inceleyerek talebi kabul etti.

Hâkimlik, kararını 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesine dayandırdı. Kararda, erişim engeli ve içeriklerin çıkarılması tedbirinin “suç ve suç işlenmesinin önlenmesi” amacıyla uygulandığı belirtildi.

Söz konusu madde; yaşam hakkı, can ve mal güvenliği, millî güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi ve genel sağlığın korunması gerekçeleriyle internet içeriklerine erişimin engellenmesine imkân tanıyor.

Kararla birlikte listelenen URL’lere erişimin engellenmesine ve bu adreslerdeki içeriklerin yayından çıkarılmasına hükmedildi. Kararın Erişim Sağlayıcıları Birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

Karara karşı iki hafta içinde İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilebilecek.

İŞTE ERİŞİME ENGELLENEN TÜM BAĞLANTILAR

Kararda erişime engellenmesine ve içeriklerinin yayından çıkarılmasına hükmedilen 184 URL şöyle:

  1. https://www.instagram.com/benzelalx/
  2. https://www.instagram.com/p/DclhbPUswp2/
  3. https://www.tiktok.com/@turbanlisvenler
  4. https://www.tiktok.com/@turbanlisvenler/photo/7622009278282485013
  5. https://www.tiktok.com/@turbans.duru
  6. https://www.tiktok.com/@turbans.duru/photo/7672945618850974997
  7. https://www.tiktok.com/@turbanli34.34
  8. https://www.tiktok.com/@turbanli34.34/photo/7597017563838582023
  9. https://www.tiktok.com/@4zgin_turb4nlil4r
  10. https://www.tiktok.com/@4zgin_turb4nlil4r/photo/7238648744558857478
  11. https://www.tiktok.com/@turbanlibayan
  12. https://www.tiktok.com/@turbanlibayan/video/7443596177439853842
  13. https://www.tiktok.com/@sevdanizbenim
  14. https://www.tiktok.com/@sevdanizbenim/photo/7480947733914783019
  15. https://www.instagram.com/aysenncelik
  16. https://www.instagram.com/p/DIs-pWfOEWA/?img_index=1
  17. https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17
  18. https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17/p/DOBr-YhiP1o/
  19. https://www.instagram.com/gokzenenx
  20. https://www.instagram.com/p/Db0K2T-IvXr/
  21. https://www.instagram.com/heyyagmurrrrr/
  22. https://www.instagram.com/p/DcfyNlYoIQw/
  23. https://www.instagram.com/ayse115790eda
  24. https://www.instagram.com/p/Dck9JG1gwtQ/
  25. https://www.instagram.com/mika.slowana/
  26. https://www.instagram.com/reel/DTGE_RLDJtV/
  27. https://www.instagram.com/esrarabiaun4l
  28. https://www.instagram.com/reels/DcoVrjVtzGz/
  29. https://www.instagram.com/wettpolly
  30. https://www.instagram.com/wettpolly/reel/DcoagbwOXUm/
  31. https://www.instagram.com/dogacanimonline/
  32. https://www.instagram.com/p/DcY_zDWtg3B/
  33. https://www.instagram.com/doayimben/
  34. https://www.instagram.com/p/Db54I3StafK/
  35. https://www.instagram.com/oyunlaroynamasaydikk/
  36. https://www.instagram.com/p/DcEm-SANf5o/
  37. https://www.instagram.com/sekersizcolaniz/
  38. https://www.instagram.com/p/DcZV7PGNWmz/
  39. https://www.instagram.com/goncaozgu/
  40. https://www.instagram.com/p/DbN8w0oNdcY/
  41. https://www.instagram.com/lldrzelall/
  42. https://www.instagram.com/p/DWC4yN0DF6R/
  43. https://www.instagram.com/minaayvrdi/
  44. https://www.instagram.com/p/DciO8YWONuW/
  45. https://www.instagram.com/esmanur_soyguc/
  46. https://www.instagram.com/p/DcE59t9OgNq/
  47. https://www.instagram.com/llldrzelal/
  48. https://www.instagram.com/p/DWgcwvcjF3E/
  49. https://www.instagram.com/esrarabiaunalx/
  50. https://www.instagram.com/p/DclxauQMLfE/
  51. https://www.instagram.com/esra_rabiaunalfan/
  52. https://www.instagram.com/esra_rabiaunalfan/reel/C3VTutgI3VA/
  53. https://www.instagram.com/fidanxhoca/
  54. https://www.instagram.com/p/DadOCCpPbxy/
  55. https://www.instagram.com/fidannatalay/
  56. https://www.instagram.com/p/DVl78cLAqfu/
  57. https://www.instagram.com/fidanhocalise1/
  58. https://www.instagram.com/p/Dbi88ksI5oH/
  59. https://www.instagram.com/buuseaydin/
  60. https://www.instagram.com/p/DbJHXw5C7wc/
  61. https://www.instagram.com/aywu__/
  62. https://www.instagram.com/p/C8E9v8Vivk8/?img_index=6
  63. https://www.instagram.com/elaluw/
  64. https://www.instagram.com/p/DYCC4uKiAAr/?img_index=3
  65. https://x.com/berilsudeeee
  66. https://x.com/berilsudeeee/status/2094078359814721544
  67. https://x.com/alara06su
  68. https://x.com/alara06su/status/2093381645512393126
  69. https://x.com/starstareyl
  70. https://x.com/starstareyl/status/1281999631598198789
  71. https://x.com/cidemylmzyedek
  72. https://x.com/cidemylmzyedek/status/2022324080037277958
  73. https://x.com/Lionnelaraa
  74. https://x.com/Lionnelaraa/status/2049555138386207128
  75. https://x.com/ZeleMeniS
  76. https://x.com/ZeleMeniS/status/1619617821750890497
  77. https://x.com/beyzahann35
  78. https://x.com/beyzahann35/status/2005511439415693713
  79. https://x.com/mayamaxtg
  80. https://x.com/mayamaxtg/status/2076706067443015960
  81. https://x.com/2ecemlendiniz
  82. https://x.com/2ecemlendiniz/status/2063625075824214443
  83. https://x.com/ozgeparlak34
  84. https://x.com/ozgeparlak34/status/1917152052280541586
  85. https://x.com/Sera_baby1
  86. https://x.com/Sera_baby1/status/2067538652943503650
  87. https://x.com/sseliingn/status
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  93. https://x.com/Destina_atess
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  95. https://x.com/polinabtr
  96. https://x.com/polinabtr/status/2093364147094442181
  97. https://x.com/NevA_AltInAy
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  111. https://x.com/Tomrisstandbg
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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