Müstehcenlik soruşturmasında erişime engellenen hesapların hepsi belli oldu
İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın talebi üzerine 184 profil ve paylaşım bağlantısına erişimin engellenmesine karar verdi. Karar kapsamındaki içeriklerin yayından çıkarılmasına da hükmedildi. Engellenen tüm profillerin listesi çıktı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 184 URL hakkında erişim engeli kararı verdi. Engellenen sosyal medya profillerinin ve paylaşımlarının tamamı belli oldu.
Listede Esra Rabia Ünal, Fidan Atalay, Elif Karaaslan, Ayşe Çelik, Gizem Bağdaçiçek ve Ebru Arman’a ait hesap ve paylaşımlar da yer aldı. Alya Vural, Zeynep Çağış, Berilşah, Mika Slowana, Wettpolly ve Ben Zelal’in isimleri de karardaki listede bulunuyor.
Karardaki 184 URL’nin tamamı profil adreslerinden oluşmuyor. Listede sosyal medya hesaplarının yanı sıra gönderi, video, fotoğraf ve Reels bağlantıları da bulunuyor.
BAŞSAVCILIK ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ
Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun 1 Eylül 2026 tarihli ve 2026/156131 sayılı soruşturma kapsamında yaptığı başvuru üzerine alındı.
Başsavcılık, talep yazısında belirtilen URL’lerdeki içeriklere erişimin engellenmesini istedi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği de soruşturma dosyasını inceleyerek talebi kabul etti.
Hâkimlik, kararını 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesine dayandırdı. Kararda, erişim engeli ve içeriklerin çıkarılması tedbirinin “suç ve suç işlenmesinin önlenmesi” amacıyla uygulandığı belirtildi.
Söz konusu madde; yaşam hakkı, can ve mal güvenliği, millî güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi ve genel sağlığın korunması gerekçeleriyle internet içeriklerine erişimin engellenmesine imkân tanıyor.
Kararla birlikte listelenen URL’lere erişimin engellenmesine ve bu adreslerdeki içeriklerin yayından çıkarılmasına hükmedildi. Kararın Erişim Sağlayıcıları Birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesine karar verildi.
Karara karşı iki hafta içinde İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilebilecek.
İŞTE ERİŞİME ENGELLENEN TÜM BAĞLANTILAR
Kararda erişime engellenmesine ve içeriklerinin yayından çıkarılmasına hükmedilen 184 URL şöyle:
- https://www.instagram.com/benzelalx/
- https://www.instagram.com/p/DclhbPUswp2/
- https://www.tiktok.com/@turbanlisvenler
- https://www.tiktok.com/@turbanlisvenler/photo/7622009278282485013
- https://www.tiktok.com/@turbans.duru
- https://www.tiktok.com/@turbans.duru/photo/7672945618850974997
- https://www.tiktok.com/@turbanli34.34
- https://www.tiktok.com/@turbanli34.34/photo/7597017563838582023
- https://www.tiktok.com/@4zgin_turb4nlil4r
- https://www.tiktok.com/@4zgin_turb4nlil4r/photo/7238648744558857478
- https://www.tiktok.com/@turbanlibayan
- https://www.tiktok.com/@turbanlibayan/video/7443596177439853842
- https://www.tiktok.com/@sevdanizbenim
- https://www.tiktok.com/@sevdanizbenim/photo/7480947733914783019
- https://www.instagram.com/aysenncelik
- https://www.instagram.com/p/DIs-pWfOEWA/?img_index=1
- https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17
- https://www.instagram.com/elifkaraarslan_17/p/DOBr-YhiP1o/
- https://www.instagram.com/gokzenenx
- https://www.instagram.com/p/Db0K2T-IvXr/
- https://www.instagram.com/heyyagmurrrrr/
- https://www.instagram.com/p/DcfyNlYoIQw/
- https://www.instagram.com/ayse115790eda
- https://www.instagram.com/p/Dck9JG1gwtQ/
- https://www.instagram.com/mika.slowana/
- https://www.instagram.com/reel/DTGE_RLDJtV/
- https://www.instagram.com/esrarabiaun4l
- https://www.instagram.com/reels/DcoVrjVtzGz/
- https://www.instagram.com/wettpolly
- https://www.instagram.com/wettpolly/reel/DcoagbwOXUm/
- https://www.instagram.com/dogacanimonline/
- https://www.instagram.com/p/DcY_zDWtg3B/
- https://www.instagram.com/doayimben/
- https://www.instagram.com/p/Db54I3StafK/
- https://www.instagram.com/oyunlaroynamasaydikk/
- https://www.instagram.com/p/DcEm-SANf5o/
- https://www.instagram.com/sekersizcolaniz/
- https://www.instagram.com/p/DcZV7PGNWmz/
- https://www.instagram.com/goncaozgu/
- https://www.instagram.com/p/DbN8w0oNdcY/
- https://www.instagram.com/lldrzelall/
- https://www.instagram.com/p/DWC4yN0DF6R/
- https://www.instagram.com/minaayvrdi/
- https://www.instagram.com/p/DciO8YWONuW/
- https://www.instagram.com/esmanur_soyguc/
- https://www.instagram.com/p/DcE59t9OgNq/
- https://www.instagram.com/llldrzelal/
- https://www.instagram.com/p/DWgcwvcjF3E/
- https://www.instagram.com/esrarabiaunalx/
- https://www.instagram.com/p/DclxauQMLfE/
- https://www.instagram.com/esra_rabiaunalfan/
- https://www.instagram.com/esra_rabiaunalfan/reel/C3VTutgI3VA/
- https://www.instagram.com/fidanxhoca/
- https://www.instagram.com/p/DadOCCpPbxy/
- https://www.instagram.com/fidannatalay/
- https://www.instagram.com/p/DVl78cLAqfu/
- https://www.instagram.com/fidanhocalise1/
- https://www.instagram.com/p/Dbi88ksI5oH/
- https://www.instagram.com/buuseaydin/
- https://www.instagram.com/p/DbJHXw5C7wc/
- https://www.instagram.com/aywu__/
- https://www.instagram.com/p/C8E9v8Vivk8/?img_index=6
- https://www.instagram.com/elaluw/
- https://www.instagram.com/p/DYCC4uKiAAr/?img_index=3
- https://x.com/berilsudeeee
- https://x.com/berilsudeeee/status/2094078359814721544
- https://x.com/alara06su
- https://x.com/alara06su/status/2093381645512393126
- https://x.com/starstareyl
- https://x.com/starstareyl/status/1281999631598198789
- https://x.com/cidemylmzyedek
- https://x.com/cidemylmzyedek/status/2022324080037277958
- https://x.com/Lionnelaraa
- https://x.com/Lionnelaraa/status/2049555138386207128
- https://x.com/ZeleMeniS
- https://x.com/ZeleMeniS/status/1619617821750890497
- https://x.com/beyzahann35
- https://x.com/beyzahann35/status/2005511439415693713
- https://x.com/mayamaxtg
- https://x.com/mayamaxtg/status/2076706067443015960
- https://x.com/2ecemlendiniz
- https://x.com/2ecemlendiniz/status/2063625075824214443
- https://x.com/ozgeparlak34
- https://x.com/ozgeparlak34/status/1917152052280541586
- https://x.com/Sera_baby1
- https://x.com/Sera_baby1/status/2067538652943503650
- https://x.com/sseliingn/status
- https://x.com/sseliingn/status/2075665577721364565
- https://x.com/SerelSeckin1
- https://x.com/SerelSeckin1/status/2067257242533953918
- https://x.com/bestebenli95
- https://x.com/bestebenli95/status/2089079882856661252
- https://x.com/Destina_atess
- https://x.com/Destina_atess/status/2075650451979018545
- https://x.com/polinabtr
- https://x.com/polinabtr/status/2093364147094442181
- https://x.com/NevA_AltInAy
- https://x.com/NevA_AltInAy/status/2005296857606737975
- https://x.com/kivircikceylin
- https://x.com/kivircikceylin/status/2012091428835295303
- https://x.com/busranur2082
- https://x.com/busranur2082/status/2087104744988762463
- https://x.com/SineMeniS_34
- https://x.com/SineMeniS_34/status/1936299528157561007
- https://x.com/fulyaekici34
- https://x.com/fulyaekici34/status/2029230237368660018
- https://x.com/havuclukeek8
- https://x.com/havuclukeek8/status/2083226677337813210
- https://x.com/naz75426759
- https://x.com/naz75426759/status/2052418777313087952
- https://x.com/Tomrisstandbg
- https://x.com/Tomrisstandbg/status/2009216567373136130
- https://x.com/Tomrisstancf
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- https://x.com/Meritelegram
- https://x.com/Meritelegram/status/2092703380649005233
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- https://x.com/emellprivv/status/1970393340668727740
- https://x.com/lollyipek
- https://x.com/lollyipek/status/2091877021685080456
- https://x.com/bernagozdem
- https://x.com/bernagozdem/status/2085661475314471386
- https://x.com/Turbaniche
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- https://x.com/Mayaamaxx
- https://x.com/Mayaamaxx/status/2093012554188493185
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