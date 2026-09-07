Gizem Bağdaçiçek'ten Elif Karaaslan'a kadar... 184 hesaba müstehcenlikten erişim engeli getirildi
İstanbul'daki müstehcenlik soruşturmasında 184 hesap ve bağlantı erişime kapatıldı. Tanınmış isimlerin hesaplarına girmek isteyenlere, engelin Siber Güvenlik Başkanlığınca talep edildiğini belirten uyarı gösteriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü müstehcenlik soruşturması kapsamında 184 sosyal medya hesabı ve internet bağlantısı erişime kapatıldı. Listede kamuoyunda tanınan kişilere ait hesaplar da bulunuyor. Eskiden erişim engeli getirilen hesaplara direkt olarak erişilemezken, şimdiyse engel getirilen hesapları görüntülemek isteyenler yazı ile karşılaşıyor.
Instagram’ın, bu hesaplara Türkiye’den erişilemeyeceğini belirten bir uyarı gösterdiği görüldü. Instagram, erişim engelinin Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından talep edildiğini de belirtti.
Başsavcılığın talimatıyla sosyal medya platformları ve internet sitelerinde yayımlanan içerikler incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda soruşturmaya konu olan 184 hesap ve link hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
Fotoğraftaki: Eski Hakem Elif Karaaslan, 688 bin abonesi var.
Gizem Bağdaçiçek, Instagram hesabından 470 bin takipçisi vardı.
Ben Zelal isimli hesap sahibini de 48 bin takipçisi olduğu görüldü.
Zeynep Çağış'ın 126 bin takipçisi olduğu görüldü. Çağış'ın 18 yaşından küçükken hakkında kayıp ihbarı yapıldığı kamuoyuna yansımıştı.
Başörtüsünü çıkaran Esra Rabia Ünal'ın da 67 bin takipçisi vardı.
Sosyal medyada Fraoula ismi ile tanınan Ebru Arman'ın 376 bin takipçisi vardı.
Soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklere yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; 184 hesap arasından ismi öne çıkan diğer kişiler de şöyle:
Fidan Atalay
Ayşe Çelik
Alya Vural
Berilşah
Mika Slowana
Wettpolly