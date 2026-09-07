Gizem Bağdaçiçek'ten Elif Karaaslan'a kadar... 184 hesaba müstehcenlikten erişim engeli getirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü müstehcenlik soruşturması kapsamında 184 sosyal medya hesabı ve internet bağlantısı erişime kapatıldı. Listede kamuoyunda tanınan kişilere ait hesaplar da bulunuyor. Eskiden erişim engeli getirilen hesaplara direkt olarak erişilemezken, şimdiyse engel getirilen hesapları görüntülemek isteyenler yazı ile karşılaşıyor.

Instagram’ın, bu hesaplara Türkiye’den erişilemeyeceğini belirten bir uyarı gösterdiği görüldü. Instagram, erişim engelinin Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından talep edildiğini de belirtti.