Murat Ongun'dan İBB duruşmasında 'savunma kısıtlaması' açıklaması

Murat Ongun, İBB Davası'nda savunma hakkının kısıtlanıp kısıtlanmadığına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Ongun, mahkeme tarafından kendi savunmasına yönelik doğrudan bir kısıtlama uygulanmadığını belirterek, mahkeme başkanının çarşamba günü avukatı Rahşan Daniş'e getirdiği süre sınırlamasını da perşembe sabahı kaldırdığını ifade etti. Ongun, "Yani ne bana ne de avukatlarıma yönelik savunma hakkı kısıtlanmamıştır" dedi. Ancak davanın 9 Temmuz'da bitirilmesi kararının diğer kişiler için fiili bir kısıtlama anlamına geldiğini söyledi.

"9 TEMMUZ KARARI FİİLİ ZAMAN KISITI DOĞURDU"

Açıklamasında, kendi savunmasına yönelik doğrudan bir sınırlama olmadığını vurgulayan Ongun, buna karşın mahkemenin davayı 9 Temmuz'da bitirme kararının başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere kendisinden sonra savunma yapacak kişiler ve avukatları açısından kısıtlama yarattığını söyledi. Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum ister istemez başta Sayın İmamoğlu olmak üzere, benden sonra savunma yapacak kişilerin hem kendileri hem de avukatlarına yönelik kısıtlama yaratmıştır. Çünkü mahkemenin 9 Temmuz'da bitirme kararı ile defakto olarak zaman kısıtı doğmuştur."

MAHKEME BAŞKANININ KARARINDAN VAZGEÇMEMESİ GERGİNLİK YARATTI

Perşembe günkü duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun da bu konuya nezaketle dikkat çektiğini aktaran Ongun, mahkemenin yalnızca 5 gün sonra, 14 Temmuz'da tamamlanması halinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirtti. Ongun, mahkeme başkanının 9 Temmuz'da bitirme kararından vazgeçmemesi üzerine salonda gerginlikler yaşandığını, bunun ardından İstanbul Barosu'na bağlı avukatların ortak kararla duruşmaya katılmadığını ifade etti.

AVUKATIM SAVUNMASINI YAPAMADI

İstanbul Barosu'na bağlı avukatların duruşmaya katılmama kararının kendi avukatını da etkilediğini belirten Ongun, bu nedenle avukatının savunma yapamadığını söyledi. Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Baro'nun kararı ister istemez benim avukatımı da etkilemiş, ortak kararımızla avukatım savunmasını yapamamıştır. Savunma haklarımın kısıtlandığına dair tüm objektif gerçekler budur."

"KEŞKE 5 GÜN İÇİN BU OLAY YAŞANMASAYDI"

Açıklamasının sonunda savunma hakkının tamamlanamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ongun, "Keşke sadece 5 gün için bu olay yaşanmasaydı ve benim savunma hakkım tamamlanabilseydi" ifadelerini kullandı.