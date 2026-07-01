Murat Ongun 'Dava siyasi değilse onlar neden yok?' dedi; Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi
Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un, İBB davasındaki duruşmada reklamcı Alper Aydın üzerinden Rıdvan Dilmen hakkında dile getirdiği iddialara, Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
İBB davasının duruşmasında konuşan Murat Ongun, reklamcı Alper Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçede 2024 yılı sonuna kadar Rıdvan Dilmen ile ortaklığını gizlediğini ifade ettiğini öne sürdü. Ongun, buna rağmen Dilmen'in ifadeye çağrılmadığını savunarak, vergi inceleme raporlarında Alper Aydın'ın şirketinden Rıdvan Dilmen ve yakınlarına para transferleri bulunduğunu iddia etti.
Ongun, "Alper Aydın tutuklanıyor ama Rıdvan Dilmen'e hiçbir şey olmuyor. Bu dosya siyasi değilse Hayri Baraçlılar, İlbaklar, Rıdvan Dilmenler neden hep dışarıda?" ifadelerini kullandı.
İddiaların ardından Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Murat Ongun'un kendisi hakkında "yalan, iftira ve hakaret" içeren açıklamalarda bulunduğunu belirten Dilmen, hakkında ertesi gün suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Dilmen açıklamasında şu ifadeleri kullandu:
"Bu sabah Murat Ongun’un hakkımda söylediği yalan, iftira, hakaretler üzerine bu açıklamayı kamuoyuna yapma zarureti hasıl oldu. Hakkında yarın sabah suç duyurusunda bulunacağım. Benim, ne şirketimin ne de şahsımın bugüne kadar hiç kimseyle ortaklığı olmamıştır. 2017 yılında açık hava reklamcılığı yapmaya başladım. 2023 yılı sonuna kadar, bu çalışmalarım devam etti. O dönemde bir çok ajans ile çalıştım. Bunlardan birtanesi de SEV Açık Hava Reklamcılık’tır.
64 yıllık hayatımda bir tek kuruş HARAM para boğazımdan girmemiştir! Atalarımın bana verdiği soyismimi lekeleyecek bir şey yapmamışımdır.
Son olarak Sayın Maliye Bakanımız ve Sayın Adalet Bakanımız’dan ricam ( savcılıktan da talep edeceğim ) sadece benim ve şirketimin değil tüm aileminiz hesaplarının, geçmişten bugüne kadar kamuoyuna açıkça bilgilendirecek şekilde incelenip açıklanmasını rica ediyorum. Allah’a şükür ülkemizin futboldaki en önemli markalarından biri olarak, toplumun her kesimi, her kulübünün taraftarına saygı duyarak, tırnaklarımla kazıyarak, çalışarak ve yeteneğimle geldiğim bu noktada, namuslu ve haysiyetli bir şekilde, ömrüm yettiğince işime ve yaşamıma devam edeceğim."