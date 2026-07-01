Murat Ongun 'Dava siyasi değilse onlar neden yok?' dedi; Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi

İBB davasının duruşmasında konuşan Murat Ongun, reklamcı Alper Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçede 2024 yılı sonuna kadar Rıdvan Dilmen ile ortaklığını gizlediğini ifade ettiğini öne sürdü. Ongun, buna rağmen Dilmen'in ifadeye çağrılmadığını savunarak, vergi inceleme raporlarında Alper Aydın'ın şirketinden Rıdvan Dilmen ve yakınlarına para transferleri bulunduğunu iddia etti.

Ongun, "Alper Aydın tutuklanıyor ama Rıdvan Dilmen'e hiçbir şey olmuyor. Bu dosya siyasi değilse Hayri Baraçlılar, İlbaklar, Rıdvan Dilmenler neden hep dışarıda?" ifadelerini kullandı.

İddiaların ardından Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Murat Ongun'un kendisi hakkında "yalan, iftira ve hakaret" içeren açıklamalarda bulunduğunu belirten Dilmen, hakkında ertesi gün suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Dilmen açıklamasında şu ifadeleri kullandu: