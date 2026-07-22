Murat Ongun da CHP'den istifa etti: Eşek dili yemedim ki sesim çıkmasın

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun da Özgür Özel'in yeni partiyi açıklamasının ardından CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasında "Eşek dili yemedim ki sesim çıkmasın" ifadelerini kullanan Ongun, mutlak butlan yönetimine sert tepki göstererek Ekrem İmamoğlu ve seçmenlerin onuru için bu kararı aldığını söyledi.

MURAT ONGUN DA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

İstifa açıklamasına Metin Altıok'un "Susuyorum, sustukça yüreğim küfleniyor" dizeleriyle başlayan Ongun, parti üyeliğinden ayrılma kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bu zor dilekçeyi yazarken Metin Altıok'un mısrası dilimde dolanıyor. 'Susuyorum, sustukça yüreğim küfleniyor.' Yüreğimin küfünü bu istifa dilekçesiyle silip atıyorum."

Ongun, istifa dilekçesini, üzülerek Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na gönderdiğini belirtti.

"EŞEK DİLİ YEMEDİM Kİ SESİM ÇIKMASIN"

Mutlak butlan yönetimine sert ifadelerle yüklenen Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesi ve İstanbul İl Başkanlığı'ndaki pankartın indirilmesine tepki gösterdi.

Ongun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da butlan sözcüsü, Sayın İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini 'Susma Hakkını Kullandı' diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu iki saldırı da alçakça ve haincedir."

Bu sözlerin ardından istifa kararını şu cümlelerle duyurdu:

"Eşek dili yemedim ki sesim çıkmasın. Bu dilekçeyle gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum."

Ongun, açıklamasının sonunda CHP üyelerine de seslenerek benzer bir tavır sergilemeleri çağrısında bulundu.

"Yüz binlerce CHP üyesi de umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir."