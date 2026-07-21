Cemal Enginyurt CHP'den ne zaman istifa edeceğini açıkladı

CHP Lideri Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını resmen duyurmuş ve Meclis'te ana muhalefet partisi olacaklarını açıklamıştı.

Özel'in açıklamasının ardından aralarında Murat Bakan'ın da bulunduğu çok sayıda partili CHP'den istifa etmişti.

İstifaların ardından gözler, Özgür Özel'in Grup Toplantısı'nı yerinden takip eden 85 CHP'li vekile çevrildi.

Söz konusu isimlerden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özgür Özel'e destek veren diğer milletvekilleri ile CHP'den ne zaman ayrılacaklarını açıkladı.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE İSTİFA EDECEĞİZ"

Halk TV'de Bilge Yurtdagülen'in sunduğu Gündem Özel programına konuk olan Enginyurt, Özel'in yeni partisinin kurucu kadrosunda yer alacağını doğrularken CHP'den Özgür Özel ile birlikte istifa edeceğini söyledi:

"Biz Sayın Genel Başkanımızla birlikte istifa ederek yeni partinin kuruluşunda hep birlikte yer alacağız. Dolayısıyla bizim istifamız, Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekili arkadaşlarımız ortak olacak."

"MURAT BAKAN DA BİZİMLE OLACAK"

Yeni partinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen bir diğer isim olan İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin ise Enginyurt şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Murat Bakan bugün biraz erken davranmış, biraz heyecanla, biraz coşkulu bir şekilde istifasını vermiş ama o da bizimle birlikte o gün yine kuruluş dilekçesinde beraber olacak kısmet olursa."