Murat Kapki'nin oğlunun kaydını yenilemeyen TED Koleji'ne çağrı velilerden geldi! 'Biz arkasındayız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu bulunan Murat Kapki'nin 8 yaşındaki oğlu Burak'ın okul kaydı yenilenmedi. TED Acarkent Koleji yönetimi, Kapki ailesine çocuklarının kaydını yenilemeyeceklerini ifade etti.

Tepki çeken kararın ardından Burak'ın eğitim gördüğü 2-A sınıfının velileri okul yönetimine mail göndererek Burak'ın arkasında olduklarını belirtti.

"Okul yönetimi 'Çocuklar ondan korkuyor, zorlanıyor' bahanesiyle kaydını yenilemiyor" diyen CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da velilerin "Biz veliler olarak Burak'ın yanındayız ve gitmesini istemiyoruz" diyerek imza topladığını söyledi.

VELİLERDEN OKUL YÖNETİMİNE ÇAĞRI

2-A sınıfı velileri tarafından okul yönetimine gönderilen mailde şu ifadeler yer aldı:

"1/A sınıfı olarak ilköğretime başladığımız bu süreçte, ilk günden bu yana son derece keyifli ve uyumlu bir sınıf ortamı deneyimledik. Ancak öğrencimiz Burak Kapki'nin yaşadığı üzücü durum nedeniyle sınıf velileri olarak hep birlikte büyük üzüntü duyduk.

Bu süreçte Burak'ın annesi, çok sevdiğimiz Feyza Hanıma destek olmaya çalışırken, okul yönetimimizin ve öğretmenlerimizin de Burak ile yakından ilgilendiğine inanıyoruz ve bu hassasiyet için teşekkür ederiz. Bununla birlikte, sürecin zaman zaman olumsuz ilerlemesinin ve yaşadığı travmatik olayın Burak'ı, özellikle bu yaşta bir çocuk için, duygusal olarak yıpratmış olabileceğini düşünüyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZ BURAK'I SEVDİKLERİNİ VE ONUNLA BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLU OLDUKLARINI İFADE ETMEKTEDİRLER"

Veliler olarak çocuklarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sınıf ortamının mutlu, uyumlu ve sakin olduğunu gözlemlemekteyiz. Çocuklarımız Burak'ı sevdiklerini ve onunla birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade etmektedirler ve veliler olarak bizlerde okul sonrası buluşmalarda bizzat buna şahit olduk. Elbette bu yaş grubunda çocukların zaman zaman tartışmaları, küsüp barışmaları gelişimlerinin doğal bir parçasıdır.

Bu noktada, duygusal olarak zor bir süreçten geçtiğini düşündüğümüz Burak'ın okul ortamında anlayışla, hoşgörüyle ve destekleyici bir yaklaşımla karşılanmasının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Okul-veli iş birliği içinde, Burak'ın kendini güvende ve kabul edilmiş hissetmesine katkı sağlayacak her türlü çalışmaya biz veliler olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu bilgilerinize sunarız."