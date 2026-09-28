Murat Emir fon skandalını anlattı: Ahtapotun siyasi sermaye kolları

Türkiye günlerdir fon skandalı ve borsa üzerinden elde edilen yüksek karı konuşuyor. 500 binin üzerinden yatırımcının bulunduğu ve işlem hacminin 800 milyar liraya ulaştığı fon ve borsa vurgununda şimdiye kadar 53 kişi tutuklandı. İsimler ve şirketler birbirine öyle dolandı ki tüm ağın büyük bağlarla kurulduğu anlaşıldı. YENİ Partili Murat Emir, süreci ve isimleri tek tek grafikler ile paylaşıp anlattı.

"AKP'NİN SİYASİ SERMAYE AĞI"

Emir 20 milyar dolarlık fon skandalını 6 ana kola ayırdı. 'Ahtapot' üzerinden yapılan grafikte ahtapota "AKP ve Siyasi Sermaye Ağı" denildi ve üst düzey parti ve bürokratların işin merkezinde olduğu aşıldı. 8 Nisan günü hisse alıp Eylül ayının başında satış yaparak 2 milyar lira kar ettikleri iddia edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya en başta yer aldı. Çift, "Parti üst yönetimi ve hisse karı" kolu olarak geçirildi.

2. kol ise "Siyasi tersane ve bakanlık damadı" oldu. 6 ayda yüzde bin 289 (%1289) karın olduğu vurgulanan Özata Denizcilik ve İskender Balcı yer aldı. Şirketin başındaki Özdemir Atasever ile Binali Yıldırım'ın yakınlığı ve ana ortağı Ataseven Denizcilik Yatırımları'ın Tera Portföy ilişkileri yer aldı.

Ahtapotun kolları üzerine kurulan grafikte 3. kol da 'holdinglerdeki saray ve devlet ağı' olarak isimlendirildi. Tera ve Pusula Holdinglerin 17 kat, Destek Faktoringin 87 kat büyüdüğü vurgulandı. Serdar Turhan'ın okul açılışı hatırlatıldı.

Kapalı TLY fonu ve bürokrat listesi de 4. kol olarak yer aldı. Emir, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın soru önergelerine yer verdi. TLY fonunda Hasan Doğan, Batuhan Mumcu ve Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin yer alıp almadığı; Mehmet Türkoğlu, Osman Dündar Çiftçi ve Hayrettin Koç'un holding hisselerinden milyon dolarlık çıkış yapıp yapmadığı soruldu.

5. kol ise 'Cemaat, özel jet ve araç devirleri' olarak gösterildi. Bu bölümde de Cübbeli Ahmet ve ailesi hakkında skandal iddialara yer verildi. Daha önce hangi görevde olduğu bilinmeyen ama kendisine aracında çakar kullandığı görülen damadı Esat Palazoğlu'na 1,8 milyar TL kazanç ve Yarız'ın jetiyle umreye gittiği iddiası ve ESAM AŞ ile Palazoğlu ailesinin ortaklığına yer verildi.

Son olarak da 6. kolda "10 aylık ihmal ve silinen taslak" başlığı yer aldı. Bu başlıkta SPK, Hazine ve MASAK'a dikkat çekildi. Silinen SPK taslağı iddiası, gündeme getiren eski MASAK Başkanı Yardımcısı Ramazan Başak'ın gözaltına alındığı ve SPK yönetiminin Erdoğan taradından atandığı yazıldı.

Emir grafiğin içindeki kolları detaylıca ayrı başlıklarla açtığı alt grafiklerle genişletti.