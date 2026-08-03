Murat Çalık'ın avukatlarından AYM'ye hak ihlali başvurusu

23 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları, Çalık'ın cezaevinde yaşadıkları ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne "hak ihlali" başvurusunda bulundu.

Yapılan başvuruda Çalık'ın, Anayasa'nın 19'uncu maddesi kapsamında güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

MURAT ÇALIK'IN AVUKATLARINDAN AYM'YE HAK İHLALİ BAŞVURUSU

Avukatlar Fatih Selami Mahmutoğlu, Melih Koçhan, Cihan Ünal ve Zeynep Serra Mahmutoğlu tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Müvekkilimiz Mehmet Murat Çalık hakkında, Anayasa’nın 19. maddesi kapsamında güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulmuştur. Yapılan bu başvuruda; 500 gündür devam eden uzun tutukluluk hali, tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin kararların hukuki ve yeterli gerekçelerden yoksun olması, isnat edilen suçlamalara ilişkin belirsizliklerin sürmesi, tutukluluk incelemelerinin etkili bir yargısal denetime tabi tutulmaması, tüm tutuklu sanıklar yönünden tutukluluğun devamına ilişkin kararların aynı ve genel nitelikteki gerekçelerle verilmesi, müvekkilin kişisel durumu ile dosyasına özgü somut ve bireyselleştirilmiş bir değerlendirme yapılmaması, müvekkilin yalnızca tek bir suç isnadı nedeniyle tutuklu bulunmasına rağmen, isnat edilen bu suçun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan katalog suçlardan olmamasına rağmen tutukluluğun devam ettirilmesi ve bu suretle tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine aykırı şekilde sürdürülmesi nedenleriyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ayrıntılı olarak Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesine sunulmuştur."

"BU BAŞVURU YALNIZCA KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLALİNE İLİŞKİNDİR"

"Bu başvuru, daha önce müvekkilin sağlık durumu ve yaşam hakkına ilişkin olarak yapılan ve halen Anayasa Mahkemesi önünde incelemesi devam eden bireysel başvurudan ayrı niteliktedir." denilen açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Sağlık hakkına ilişkin başvuru derdest olup, bu başvuru yalnızca kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaline ilişkindir. 500 gündür devam eden tutukluluk halinin temel hak ve özgürlükler üzerindeki etkisinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilerek, başvurunun ivedilikle incelenmesini ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik ihlalin giderilmesine yönelik karar verilmesini beklediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."