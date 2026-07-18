Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin ifadeleri dosyaya girdi. İfadelerde, arama çalışmalarını etkilediği öne sürülen bilgi notları, enkaz alanındaki işlemler ve kayıp cihazlarla ilgili önemli iddialar gündeme geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Yaklaşık 17 yıl sonra yeniden ele alınan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadeler de ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre, sivil Kaza Kırım ekibinde resmi görevi bulunmamasına rağmen enkaz alanına giden Kenan Köksal'ın, helikopterdeki bazı parçaları söktüğü iddia edildi. HTS kayıtlarında Köksal'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildiği belirtilen Tuğgeneral İsmail Güneser ile iki kez telefon görüşmesi yaptığı ve dokuz "mahrem imam" ile irtibatının bulunduğu öne sürüldü. Köksal ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İSTİHBARAT GÖREVLİSİNİN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Türkiye Gazetesin'deki habere göre dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan İsmail Kaya da ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, kazanın yaşandığı gün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırıldığı ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü yönündeki bilgi notunun, dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen'in talimatıyla gönderildiğini öne sürdü.

Kaya, söz konusu bilginin arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını olumsuz etkilediğini, hedef bölgenin farklı noktalara kaydırılmasına neden olduğunu iddia etti.

"KAZA YERİ İLK GÜN TESPİT EDİLMİŞTİ" İDDİASI

İsmail Kaya ifadesinde, aynı şubede görev yapan İlyas Uçar'ın baz istasyonu sinyal kayıtlarını inceleyerek kazanın meydana geldiği bölgeyi yaklaşık 1,5 kilometrelik alan içinde doğru şekilde belirlediğini ileri sürdü.

Buna rağmen enkaza üç gün sonra ulaşılabildiğini belirten Kaya, Uçar'ın bu süreçte "Israrla benim belirlediğim bölgeye gitmiyorlar" diyerek duruma tepki gösterdiğini aktardı.

KAYIP CİHAZLARLA İLGİLİ YENİ İDDİA

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kaza Kırım ekibi üyesi Kerem Mumcuoğlu da enkazda bulunan bazı cihazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mumcuoğlu, ilk inceleme sırasında söz konusu cihazların yerinde olduğunu gördüklerini, ancak daha sonra kaybolduklarını fark ettiklerini öne sürdü. Kayıp cihazların rapora eklenmesini istediğini belirten Mumcuoğlu, ekipte görevli Feridun Seren'in, "Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildi, rapora yazılmasına gerek yok" dediğini iddia etti.