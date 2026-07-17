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Halk TV Türkiye Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ faaliyetleri kapsamında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı - Resim : 1

Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. (AA)

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MUHSİN YAZCIOĞLU NASIL ÖLMÜŞTÜ?

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken, içinde bulunduğu helikopterin Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı - Resim : 3

Üç gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşılan enkazda Yazıcıoğlu ile birlikte pilot Kaya İstektepe, İHA muhabiri İsmail Güneş, koruması Murat Çetinkaya, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muhsin Yazıcıoğlu Tutuklama
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