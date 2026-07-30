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Mühendis tersanede müdürünü tabancayla vurup kaçtı

Yalova’da bir tersanede mühendis ile üretim müdürü arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bacaklarından yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, kaçan mühendisi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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Mühendis tersanede müdürünü tabancayla vurup kaçtı
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Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede meydana gelen olay, sanayi bölgesinde büyük hareketliliğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde yer alan tersanede görev yapan 30 yaşındaki mühendis M.A. ile 41 yaşındaki üretim müdürü E.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Mühendis tersanede müdürünü tabancayla vurup kaçtı - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mühendis M.A., yanında getirdiği tabancayı çekerek üretim müdürü E.Y’ye ateş etti. Mermilerin bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan E.Y. yaralanırken, saldırgan M.A. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

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Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı üretim müdürü E.Y., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre E.Y’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A’nın yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon ve inceleme başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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