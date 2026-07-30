'Zengin sandık' dediler, düğünlerini çeken fotoğrafçıyı tuzağa düşürüp katlettiler! Kan donduran itiraf

Beylikdüzü'nde günlerdir aranan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın cansız bedenine arama köpeği 'Zeyna' sayesinde ulaşıldı. Talihsiz gencin, daha önce düğün fotoğraflarını çektiği damat Okan K. ve suç ortakları tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı.

İstanbul Beylikdüzü’nde 13 Temmuz günü polise başvuran Habib Açık, düğün fotoğrafçılığı yapan kardeşi Ferhat Açık’tan haber alamadıklarını belirterek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Genç fotoğrafçının son görüşmelerini mercek altına alan ekipler, Açık'ın 12 Temmuz'da bir dış çekim anlaşması için evinden çıktığını ve ardından daha önce düğün fotoğraflarını çektiği Okan K., kardeşi Rıdvan K. ve Poyraz K. ile buluştuğunu saptadı.

ORMANLIK ALANDA KORKUNÇ İNFAZ

Sinyal takibini derinleştiren polis ekipleri, telefonun son olarak baz verdiğini belirlediği Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki boş arazide arama çalışması başlattı. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve hassas burunlu kadavra arama köpeği 'Zeyna' ile bölge altüst edildi. Zeyna'nın tepki verdiği noktada yapılan kazıda, ne yazık ki Ferhat Açık'ın cansız bedenine ulaşıldı. İlk otopsi incelemesinde talihsiz gencin 8 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesilerek katledildiği belirlendi.

İRAN’A KAÇARKEN İHA’LAR YAKALADI

Cinayetin ardından kaçış planını devreye sokan şüphelilerin izi Van’da bulundu. İran’a sınırı bulunan Başkale ilçesinde kaçmaya çalışan ana şüpheli Okan K., Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İHA ekiplerince meralık alanda kaçarken tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Van merkezde ve Başkale'de sürdürülen eş zamanlı operasyonlarla diğer iki zanlı da gözaltına alındı. İstanbul'da şüphelilere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişinin daha yakalanmasıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

"FOTOĞRAFIMI ÇEKERKEN ARKADAN SALDIRDILAR"

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar sorguda suçlarını itiraf etti. Cinayeti adım adım planladığını soğukkanlılıkla anlatan damat Okan K., "Lüks otomobili vardı, zengin sanıp plan yaptık. İlk kaçırma denememiz başarısız olunca ikinci kez tuzak kurduk. Otomobilimiz olmadığını söyleyip bizi de yanına almasını istedik. Yolda 'manzaralı yerde fotoğrafımı çeker misin' diyerek onu ormanlık alana soktuk. Fotoğrafımı çekerken arkasından saldırdılar" dedi.

HESAP BOŞ ÇIKINCA KILIK DEĞİŞTİRİP NOTERE GİTMİŞ!

Cani zanlıların cinayet sonrası yaptıkları ise akıllara durgunluk verdi. Fotoğrafçının telefonundan banka hesaplarına giren ancak hiç para olmadığını gören saldırganlar, bu kez genci bıçaklayarak aracını üzerine geçirmeye çalıştı. Talihsiz gencin ağabeyini aratarak evdeki kimliğini getirten zanlılar, cinayetin ardından cesedi gömdü.

Ertesi gün Ferhat Açık'ın kılığına giren ve kıyafetlerini giyen Okan K., notere giderek otomobil satış vekaleti almaya çalıştı. Noter çalışanlarının şüphelenmesi üzerine "Kimliğimi değiştireceğim" diyerek kaçan zanlı, otomobili alamayacağını anlayınca aracı abisine teslim edip, katlettiği gencin cep telefonunu da 9 bin liraya sattı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgusu devam ediyor. (DHA)