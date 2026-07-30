Eski savcı gözaltında! Genç kadın evinde ölü bulundu

Türkiye’de kadın cinayetleri ve intihar süsü verilen şüpheli kadın ölümleri kaygı verici boyutlara ulaşırken, son acı haber İstanbul Başakşehir’den geldi. Vaditepe’deki hakim-savcı lojmanlarında yaşayan eski bir cumhuriyet savcısı, 28 Temmuz akşamı acil yardım hattını arayarak evindeki bir kadının yaşamını yitirdiğini ihbar etti.

İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 37 yaşındaki Özlem Yıldız’ın cansız bedeniyle karşılaştı. NTV'deki habere göre Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESKİ SAVCI GÖZALTINDA

Şüpheli ölümün ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği evin sahibi olan eski cumhuriyet savcısı gözaltına alındı.

Emniyette şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski savcı, Özlem Yıldız ile arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini belirtti. Olayın bir intihar olduğunu öne süren şüpheli, ifadesinde şunları söyledi:

"Yemek yapmak için mutfakta olduğum sırada salondan ses gelmediğini fark ettim. İçeri girdiğimde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştım."

Şüpheli eski savcının emniyetteki işlemleri ve sorgusu devam ederken, Özlem Yıldız’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporuyla netlik kazanacak.