Hukuk öğrencisinin öldürülmesinde kan donduran detaylar! "Amcamın canını yakmak için evlat acısı yaşatacağız"

Mardin’de 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki karanlık perde aralanıyor. İstanbul’da hukuk fakültesi okuyan ve tatil için memleketine gelen 23 yaşındaki Fırat Baraj, pusuda hayatını kaybetmişti. Soruşturmada ortaya çıkan yeni iddialar ve tanık ifadeleri, olayın anlık bir tartışma değil, planlı bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi.

"ONA ZARAR VERMENİN EN İYİ YOLU FIRAT"

Gencin ablası Dicle Baraj, facianın hemen öncesinde yaşananları anlattı. İddiaya göre, geçmişten gelen miras husumeti nedeniyle amca çocukları Salih Baraj ve İbrahim Baraj, cinayetten iki gün önce aile dostlarının iş yerine gitti. Belinde silahla içeri giren Salih Baraj, "Amcamı ara, ona söyle. Ona evlat acısı yaşatacağız. Bizim Fırat'la hiçbir problemimiz yok. Amcamızın bütün yatırımı Fırat'a. Biz amcamızın canını yakmak istiyoruz. Ona zarar vermenin en iyi yolu da Fırat" dedi.

Sabah'taki habere göre olay günü Fırat’ın telefonuna gelen kısa bir aramayla dışarı çıktığını belirten abla Baraj şunları söyledi:

"Kardeşim telefonda sadece 'Tamam, iniyorum' dedi ve evden ayrıldı. Şüphelenen babam da peşinden gitti. Ancak daha buluşma noktasına varamadan site çıkışında bekleyen bir araçtan kurşun yağdı. Kardeşim orada can çekerken amcamız babamın yanına gelip, 'İstediğin bu muydu?' dedi."

SUÇU 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YIKMAYA ÇALIŞTILAR

Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise cezaevindeki 17 yaşındaki Y.O.B.'nin ifadeleri oldu. İlk iki sorgusunda "Evdeydim, hiçbir şeyden haberim yok" diyen Y.O.B., üçüncü ifadesinde aniden suçu üstlenerek tetikçi olduğunu iddia etti. Aile ise gerçek tetikçinin firari Salih Baraj, aracı kullananın ise İbrahim Baraj olduğunu öne sürüyor.

KADIN KILIĞINA GİREREK KAÇMIŞLAR

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise "Şüphelilerin cinayet sonrası kadın kıyafeti giyerek kaçtıklarını belirledik. Yurt dışına kaçtıklarına dair ciddi emareler var, uluslararası yakalama kararı çıkarılması için başvurularımızı yaptık" dedi.