Muğla'da yangınların ardından tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor

Muğla'da temmuz ayında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tarım alanları ve hayvancılık işletmelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmaların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenerek destek ödemelerinin yapılacağını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekiplerin sahada incelemelere başladığı belirtildi.

Açıklamada, yangından etkilenen üreticilerin yanında olunduğu vurgulanarak, tarım arazileri, hayvancılık işletmeleri ve diğer tarımsal varlıklarda oluşan zararın titizlikle tespit edildiği ifade edildi.

Hasar tespit çalışmalarından elde edilen verilerin en kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletileceği belirtilen açıklamada, yapılacak değerlendirmelerin ardından Ödeme Komisyonu tarafından hak sahiplerinin belirleneceği, destek ödemelerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangından etkilenen üreticilerin zararlarının en kısa sürede giderilmesi için saha çalışmalarının tüm imkânlarla sürdürüldüğünü belirterek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. (dha)