Muğla'da bir belediye başkanı daha YENİ Parti'ye katıldı

Muğla'da Yatağan, Dalaman, Datça, Menteşe, Ula, Ortaca ve Marmaris'in ardından bir ilçe belediye başkanı daha YENİ Parti'ye katıldı. Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçti. Erdoğan’a rozetini İl Başkanı Nail Kızıl taktı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve 10 meclis üyesinin YENİ Parti’ye katılımı nedeniyle partinin il başkanlığı binasında tören gerçekleştirildi. Törene YENİ Parti İl Başkanı Nail Kızıl, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI SAYISINI 8’E ÇIKARMIŞ OLDUK"

Nail Kızıl, "4 meclis üyemiz YENİ Parti’ye katılmıştı, bugün de 6 meclis üyemiz katıldı. Partimizdeki belediye başkanları sayısını da 8’e çıkarmış olduk” dedi.

Böylece 13 ilçeli Muğla'nın 8 ilçesinde YENİ Parti'li belediye başkanları yer almış oldu.

Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise “Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile yolumuza devam ediyorduk. Çıkmış olduğumuz bu yolda bundan sonra YENİ Parti ile yürüme kararı aldık. Köyceğiz’imize daha iyi hizmet vermek için YENİ Parti çatısı altında hizmetimize devam edeceğiz. YENİ Parti’ye sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

1 MECLİS ÜYESİ CHP'DE KALDI

Ali Erdoğan’a parti rozetini İl Başkanı Nail Kızıl taktı. YENİ Parti’ye katılan 10 meclis üyesine de rozetleri takıldı.

Diğer yandan Köyceğiz Belediye Meclisi’ndeki CHP’li 11 üyeden 10’u YENİ Parti’ye katılırken, Cenap Menteşeoğlu CHP’de kaldı. (ANKA)