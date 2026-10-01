MSB TSK'nın Irak'taki üsten çekilme kararını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’taki Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

SİNCAR'DAKİ ADIMLAR İŞARET EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki Başika üssünde görevinin sonlandırılmasına ilişkin soruya MSB tarafından yanıt verildi. MSB, Türkiye’nin Irak’ın güvenlik ve istikrarına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Açıklamada, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini ilerletecek adımların önümüzdeki temaslarda ele alınacağı ifade edildi.

Görsel: BBC Türkçe

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar’da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak’ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz."