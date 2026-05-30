Motosikletli genç hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan sürücü serbest

Muğla'da motosikletli Serhat Çulha'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada Serhat Çulha hayatını kaybetmişti.

25 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Halit Can Gelgeç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FECİ KAZADA 25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 28 Mayıs'ta saat 04.30 sıralarında, Karaçulha Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Halit Can Gelgeç'in kullandığı otomobil ile Serhat Çulha'nın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Serhat Çulha'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada diğer sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Serhat Çulha'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halit Can Gelgeç, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Gelgeç, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Gelgeç, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralılardan 2'si taburcu edilirken, diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
