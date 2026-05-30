Korkutan kaza! Otomobil şarampole uçtu, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sularında İskilip-Ankara kara yolunun eski köy yolu mevkisinde yaşandı. 45 yaşındaki Y.D. idaresindeki 34 NG 8733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi neticesinde yoldan savrularak şarampole girdi.
KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Y.D. ile 44 yaşındaki eşi G.D., çocukları A.M.D. (16) ve E.D. (11) yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Sağlık ekiplerinin kaza yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından yaralı aile bireyleri, ambulanslarla derhal bölgedeki hastanelere sevk edildi. Hastanede müşahede altına alınan 4 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)