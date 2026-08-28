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Moldovalı Simon Seyrantepe'yi savaş alanına çevirdi! Polise demir sopayla saldırdı

Sarıyer’de Moldova uyruklu Simon Y., hastane bahçesindeki konteynerin üzerine çıkarak elindeki demir sopa ve taşları, polise ve çevredekilere atmaya başladı. Simon Y., polis memuru M.D.’yi demir sopayla vurarak yaraladı.

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Sarıyer’de 33 yaşındaki Moldova uyruklu Simon Y., hastane bahçesindeki konteynerin üzerine çıkarak elindeki demir sopa ve taşları, polise ve çevredekilere atmaya başladı. İtfaiyenin tazyikli suyla müdahale ettiği Simon Y., 33 yaşındaki polis memuru M.D.’yi başına ve vücudunun çeşitli yerlerine demir sopayla vurarak yaraladı. Islak zemine düşerek yaralanan Simon Y., gözaltına alındı.

Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında Seyrantepe’deki bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yüksek bir yere çıkarak çevresinde bulduğu malzemeleri fırlattığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ya da madde etkisinde bulunabileceği yönündeki ihbar üzerine Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler hastaneye gitti.

Moldovalı Simon Seyrantepe'yi savaş alanına çevirdi! Polise demir sopayla saldırdı - Resim : 1

Ekipler, yabancı dilde konuşan ve adının Simon Y. olduğu belirlenen Moldova uyruklu kişinin, hastane bahçesindeki atık konteynerinin üzerine çıktığını gördü.

Moldovalı Simon Seyrantepe'yi savaş alanına çevirdi! Polise demir sopayla saldırdı - Resim : 2

İTFAİYEDEN TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Elinde demir sopalar bulunan Simon Y., polisleri gördükten sonra demir taş ve çevrede bulduğu malzemeleri polislere ve çevredekilere fırlatmayı sürdürdü. Polisler, Simon Y.’yi bulunduğu yerden indirmek için yanına yaklaşmaya çalıştı. Simon Y.’nin elinde bulunan demir sopalar nedeniyle müdahale edilemedi.

Moldovalı Simon Seyrantepe'yi savaş alanına çevirdi! Polise demir sopayla saldırdı - Resim : 3

Husumetli aileler hastaneyi birbirine kattıHusumetli aileler hastaneyi birbirine kattı

POLİSE DEMİR SOPAYLA SALDIRDI

Polislerin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Simon Y.’yi tazyikli suyla indirmek için müdahaleye başladı. Polis memurları M.D. (33) ile A.A.K. (25) de Simon Y.’yi etkisiz hale getirmek için konteynerin üzerine çıktı. Simon Y., bu sırada elindeki demir sopayla saldırdığı polis memuru M.D.’yi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Moldovalı Simon Seyrantepe'yi savaş alanına çevirdi! Polise demir sopayla saldırdı - Resim : 5

AYAĞI KAYIP DÜŞÜNCE YAKALANDI

Polislerin müdahalesi sırasında ıslak zeminde kayarak düşen Simon Y., yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Simon Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Polis memuru M.D. de görevini yapmasına engel olduğu ve kendisini yaraladığı gerekçesiyle Simon Y.’den şikayetçi oldu.

Moldovalı Simon Seyrantepe'yi savaş alanına çevirdi! Polise demir sopayla saldırdı - Resim : 6

Simon Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere Arnavuköy’deki Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sarıyer Hastane Saldırı Polis
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