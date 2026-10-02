MİT paylaştı! Churchill, Adana'ya gelince Alman konsolosu panikledi: Bir şifre aldım

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), arşivindeki tarihi belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Teşkilatın resmi internet sitesinde, “Özel Koleksiyon” bölümündeki “Belgeler” başlığı altında yayımlanan yeni rapor, 1943 yılında İsmet İnönü ile Winston Churchill arasında gerçekleştirilen Adana görüşmesinin Alman diplomatik çevrelerine nasıl yansıdığına ışık tuttu.

ALMAN KONSOLOSUNUN TELAŞI RAPORA YANSIDI

30-31 Ocak 1943 tarihlerinde Adana'nın Yenice bölgesinde yapılan görüşmenin ardından yaşanan gelişmelerin aktarıldığı belge, İzmir Merkez Amirliği tarafından Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığına gönderildi. 8 Şubat 1943 tarihini taşıyan ve “Churchill ziyareti ve Alman konsolosu” başlığıyla kayda geçirilen raporda, kaynağın “İzmir Yuvası” olduğu belirtildi.

Rapora göre, Churchill'in Adana ziyaretinin ilk gününde büyük bir telaş yaşadığı belirtilen Alman konsolosu, 4 Şubat 1943'te bir görevliyi odasına çağırarak sefarethaneden şifreli bir mesaj aldığını söyledi.

"BİR ŞİFRE ALDIM"

MİT'in paylaştığı 8 Şubat 1943 tarihli, üzerinde ‘Churchill ziyareti ve Alman konsolosu’ konu başlığı bulunan ve kaynak olarak ‘İzmir Yuvası’ ibaresi yer alan belgede şu ifadeler yer aldı:

"İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu, 4/2/1943 günü 160 ve tercüman beşüş bir çehre ile odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz. Saygılarımla arz eylerim. Z. M. A." (DHA)