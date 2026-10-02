Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Feribot seferlerine hava engeli! İptal edilen seferler belli oldu saatler tek tek açıkladı

Feribot seferlerine hava engeli! İptal edilen seferler belli oldu saatler tek tek açıkladı

Ege Denizi’nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ, yapılacak seferleri saatleriyle duyurdu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Feribot seferlerine hava engeli! İptal edilen seferler belli oldu saatler tek tek açıkladı

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

BAZI SEFERLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilecek.

Son Dakika | Sıcaklıklar çakılıyor, fırtına patlıyor! MGM İstanbul dahil tam 17 ili uyardıSon Dakika | Sıcaklıklar çakılıyor, fırtına patlıyor! MGM İstanbul dahil tam 17 ili uyardı

BOZCAADA SEFERLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli’den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 saatlerindeki seferler yapılacak. Bozcaada’dan ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 seferleri gerçekleştirilecek.

DİĞER SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Tarifede yer alan diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çanakkale Fırtına Ege Denizi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro