Feribot seferlerine hava engeli! İptal edilen seferler belli oldu saatler tek tek açıkladı

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

BAZI SEFERLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilecek.

BOZCAADA SEFERLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli’den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 saatlerindeki seferler yapılacak. Bozcaada’dan ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 seferleri gerçekleştirilecek.

DİĞER SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Tarifede yer alan diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. (AA)