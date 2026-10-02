Son Dakika | Sıcaklıklar çakılıyor, fırtına patlıyor! MGM İstanbul dahil tam 17 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 2 Eylül hava raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Çok sayıda il için sağanak, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ TÜRKİYE'Yİ KAPLAYACAK

MGM’nin son değerlendirmelerine göre Marmara’da Edirne hariç bölge genelinde yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir’in kuzey ilçeleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri ile Tokat’ın doğusunda da yağış bekleniyor.

BU 17 KENTTE YAĞIŞ KUVVETLİ OLACAK

Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli’nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize’nin doğu ilçeleri ile Artvin’in kuzey kesimleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

FIRTINA DA VAR

Rüzgârın genel olarak kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 50-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Doğu

Anadolu’nun güneydoğusunda ise rüzgârın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

İL İL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da Bursa 20 derece, İstanbul 19 derece, Kırklareli 19 derece, Kocaeli 21 derece olacak. Bu illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, İstanbul çevreleri,

Kırklareli’nin doğusu ve Kocaeli’nin batısında yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege’de Afyonkarahisar 15 derece, İzmir 25 derece, Manisa 23 derece, Uşak 18 derece olacak. İzmir’in kuzey ilçelerinde gece saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Akdeniz’de Adana 25 derece, Antalya 27 derece, Hatay 24 derece, Isparta 17 derece olacak. Adana’da ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu’da Ankara 17 derece, Çankırı 20 derece, Eskişehir 17 derece, Nevşehir 13 derece olacak. Nevşehir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de Bolu 18 derece, Düzce 20 derece, Sinop 21 derece, Zonguldak 19 derece olacak. Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya 19 derece, Rize 20 derece, Samsun 21 derece, Trabzon 19 derece olacak. Rize’nin doğusu ve Artvin’in kuzey ilçelerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’da Erzurum 17 derece, Kars 17 derece, Malatya 19 derece, Van 18 derece olacak. Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri ile Malatya’nın kuzeyinde yağışın kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır 21 derece, Mardin 22 derece, Siirt 23 derece, Şanlıurfa 25 derece olacak. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.