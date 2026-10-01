Bardaktan boşanırcasına yağacak sağanak için saat verdi: Fırtına da uçuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların, Cuma gününden itibaren etkisini artırarak kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor. İstanbul’da fırtınanın bugün etkisini göstermesi tahmin edilirken, AKOM kuvvetli sağanak yağışın ise yarın sabah saat 08.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim. Gün içerisindeki sıcaklık ve nem durumları şu şekilde:

Sabah: 17°C

Öğle: 21°C

Akşam: 16°C

Gece: 15°C

CUMA GÜNÜ İÇİN UYARI

AKOM'un paylaştığı "DİKKAT" uyarısına göre, yağışlar Cuma (yarın) sabah saat 08.00’den itibaren etkisini artıracak. Gün boyu il genelinde fırtına şiddetindeki (40-70 km/s) rüzgarla birlikte, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN HAVA DURUMU

Sağanak yağışın ardından hafta sonundan itibaren havanın kademeli olarak açması ve sıcaklıkların hafif yükselmesi öngörülüyor.

3 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor

5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor

6 Ekim Salı: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor

7 Ekim Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor