Meteoroloji saati belli olan yağışları sarı kodla açıkladı: Tehlike akşama kadar sürecek

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen Adana, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Bitlis ve Elazığ için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Haritalara göre yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olması, öğle saatlerinde geniş bir alana yayılması ve akşam saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarında 06.00-12.00 arasında başlayan yağışların, 12.00-18.00 saatlerinde özellikle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. 18.00-24.00 saatleri arasında da birçok bölgede sağanakların devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege'de rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.