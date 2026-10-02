İzmir'de metal fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki işçiden acı haber geldi. Fabrika işçisi Halid Abdül Kadir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren metal fabrikasında perşembe günü meydana gelen patlamada yaralanan 7 işçiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
METAL FABRİKASINDA PATLAMA
Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği metal fabrikasında, dün saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sırasında 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı.
İhbarla fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
Hastanede tedavisi süren ağır yaralı 3 kişiden Halid Abdül Kadir (25), doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)