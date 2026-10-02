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Emniyetten gıda güvenliği operasyonları! 73 şüpheliye adli işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde "gıda güvenliği" operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda 73 şüpheliye adli işlem uygulandı.

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İçişleri Bakanlığı, yurt genelindeki "gıda güvenliği" operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde; halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya arzının önlenmesi amacıyla 81 ilde 'Gıda Güvenliği-1' operasyonları düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlükleri Güvenlik Şube Müdürlükleri ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ülke genelinde bin 908 adreste eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda; piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan çok sayıda sahte, taklit ve tağşiş edilmiş gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi.

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Operasyonlar kapsamında 73 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 12 milyon 120 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Kahraman Polislerimizi, Güvenlik Daire Başkanlığımızı, Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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