Bursa'da büyük skandal! Pide ve sucuktan at eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve taklit ile tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımladığı ifşa listesini güncelledi. Bursa’da tüketicilerin sofrasına kadar giren ürünlerde yapılan hile, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği ifşa listesiyle ortaya çıktı. Pide ve sucukta at ve eşek eti tespit edilirken, söz konusu firmalar bakanlığın “kırmızı listesine” alındı.

PİDE VE SUCUKTAN AT EŞEK ETİ ÇIKTI

Yapılan denetimlerde Bursa'da faaliyet gösteren iki ayrı firmada Dana ürünü olarak satılan gıdalarda "Tek Tırnaklı Eti" tespit edildi.

Bursa / Nilüfer: Sözet Et ve Et Ürünleri firmasının "İmren Kasap" markalı Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana) ürününde tek tırnaklı eti bulundu.

Bursa / Osmangazi: Pideci Un Mamülleri (Acı Dayı Cantık Salonu) firmasına ait Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti) içeriğinde tek tırnaklı eti saptandı.

KIRMIZI TOZ BİBERDE İZİN VERİLMEYEN BOYA

Baharat grubuna yönelik gerçekleştirilen analizlerde ise Kilis'te üretilen bir üründe yasaklı madde kullanımı belirlendi.

Kilis / Musabeyli: Öztürk Baharat (Mustafa Öztürk) firmasına ait Mustafa Öztürk Kırmızı Toz Biber ürününde "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya" tespit edildi.

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Gıda uzmanları, taklit tağşiş listesi verilerinin tüketiciler için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, taklit ve tağşiş ürünler genellikle düşük fiyatlı ve kalitesiz içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Vatandaşlara, ürün etiketlerini dikkatle okumaları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları ve şüpheli durumlarda tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi üzerinden kontrol yapmaları öneriliyor.

Bakanlık, bu kapsamda taklit tağşiş listesini düzenli olarak güncelleyeceğini ve gıda sahteciliğine karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.