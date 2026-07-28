Milyonluk vurgunda sahte hakimden pişkin itiraf! "Sadece özendim her şey yalandı"

İstanbul'da kendisini Adalet Bakanlığı hâkimi olarak tanıtıp adli sorunları olan vatandaşları dolandıran çete lideri Kubilay Akyol'un, mahalle sakinlerine baskı kurduğu gerekçesiyle tam 5 yıl önce CİMER'e şikâyet edildiği, ancak faaliyetlerine yıllarca devam ettiği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre devletin kurumlarının adını kullanarak işlem yapan sahte hakimin adresinden 1 milyon Euro değerinde senet ve külçe altınlar çıkarken, çete lideri ifadesinde "Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var" dedi.

OPERASYONDA CÜBBE, KÜLÇE ALTIN VE 1 MİLYON EUROLUK SENET ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da adli sorunları olan vatandaşları "İşlerinizi çözeceğiz" vaadiyle dolandıran ve liderini çevreye "hâkim" olarak tanıtan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerince 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte hakimlik yapan çete çökertildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kolluk kuvvetleri; 1 adet hâkim cübbesi, 1 milyon Euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve çeşitli dijital materyaller ele geçirdi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞ

Soruşturma detaylandıkça, Kubilay Akyol'un sahte hakimlik unvanını sadece dolandırıcılık eylemlerinde değil, günlük hayatında da bir nüfuz aracı olarak kullandığı belirlendi. Akyol, oturduğu mahallede kendisini "Adalet Bakanlığı'nda hakim" olarak tanıttı. Bina önündeki park yerini "Arabama bomba konulabilir, araç kamera açısında olmalı" bahanesiyle bizzat gasp etti. Mahalle sakinleri, sahte hakimin kurduğu bu baskı nedeniyle kendisini 5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyet etti.

"HAYATIMI YALAN ÜZERİNE KURDUM"

Operasyon kapsamında ele geçirilen hâkim cübbesiyle pozlar verdiği tespit edilen sahte hakim Kubilay Akyol, adli makamlardaki işlemlerinde suçunu kabul etti. Akyol ifadesinde, "Sosyal medyada kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim" ifadelerini kullanarak tüm eylemlerini itiraf etti.

AVUKAT VE DİĞER ŞÜPHELİDEN "KANDIRILDIK" SAVUNMASI

Jandarmadaki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çete lideri Kubilay Akyol suçunu itiraf ederken; operasyonda ele geçirilen hâkim cübbesini temin ettiği öne sürülen Asuman Bakaç ile avukat Halil İbrahim Alagöz yöneltilen suçlamaları reddetti ve kendilerinin de kandırıldıklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve delillerin henüz tam olarak toplanmamış olmasını gerekçe göstererek 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.