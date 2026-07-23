Karısını bile dolandıran sahte hakim yakalandı: Götürdüğü para öyle böyle değil

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen gruba operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında, adli mercilerde dosyası bulunan kişileri hedef alan şüphelilerin, davaları ve soruşturmaları çözecekleri vaadiyle para aldıkları öne sürüldü. Yapılan çalışmalarda, örgüt yapılanması içerisinde üç avukatın da bulunduğu toplam beş kişi tespit edildi.

KARISINI BİLE DOLANDIRAN SAHTE HAKİM YAKALANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, çevresine hakim olarak tanıtan K.A.'nın doktor olan eşi de uzun süre eşini gerçek hakim olarak bildi.

Operasyon sırasında sivil ekiplerin K.A.'yı gözaltına aldığını gören apartman sakinlerinin, "Hakimi kaçırıyorlar" diyerek polisi aradığı öğrenildi.

Operasyonda dört şüpheli gözaltına alınırken, dosyada adı geçen diğer şüphelinin ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu bildirildi.

GÖTÜRDÜĞÜ PARA ÖYLE BÖYLE DEĞİL

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; hakim cübbesi, 1 milyon avro değerinde senet,

2 banka dekontu, borç ve kefalet protokolü, 285 gram külçe altın, 6 bin 990 euro, 8 bin 80 dolar, 4 cep telefonu ve bir USB bellek ele geçirildi.