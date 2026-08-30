Milyarlık vurgunda Yeşil GYO yöneticilerine yeniden takipsizlik

İstanbul-Esenyurt'ta yıllardır tamamlanmayı bekleyen Innovia-4 projesiyle ilgili Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma, dava açılmadan sonuçlandı.

Şirketin 2010 ve 2011 yıllarında maket üzerinden satışa sunduğu Innovia projesinde toplam 6 bin 500 konutun inşa edilmesi planlandı. Projede yer alan konutların 2013 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi. Ancak aradan geçen yıllara rağmen çok sayıda konutun teslim edilmedi.

Projeden konut satın alan yaklaşık 4 bin kişi, ödemelerine rağmen dairelerin teslim edilmediği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. Şirketin proje kapsamında yaklaşık 300 milyon doların üzerinde tahsilat yaptığı iddia edildi. Yeşil GYO'nun ayrıca kamu bankası Halkbank'tan 600 milyon lira kredi kullandığı, buna rağmen projenin tamamlanamadığı ve konutların teslim edilmediği öne sürüldü.

YÖNETİCİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Birgün'deki habere göre konut mağdurları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Yeşil GYO yöneticileri Adnan Başkır, Cengiz Dilli, Günay Yavaş, Işık Gökkaya, Kamil Engin Yeşil, Kurtuluş Akyüz, Namık Bahri Uğraş ve Uğurcan Giray hakkında işlem yapılması talep edildi.

Başvuruda, şüphelilerin şirket faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık yaptıkları ve suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları veya örgüte üye oldukları iddialarıyla yargılanmaları istendi.

Yeşil GYO'ya yönelik süreçte daha önce şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtilmişti.

SAVCILIK DOSYAYI KAPATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ağustos 2026 tarihli kararında, Innovia-4 projesine ilişkin daha önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan benzer bir suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiğine dikkat çekti.

Savcılık, önceki takipsizlik kararının ortadan kaldırılmadığı sürece aynı konuya ilişkin yeniden kamu davası açılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Kararda, dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Innovia-4 projesi üzerinden yöneltilen nitelikli dolandırıcılık iddiaları bakımından önceki takipsizlik kararı kaldırılmadığı sürece yeniden kamu davası açılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Bu gerekçeyle, hakkında suç duyurusunda bulunulan Yeşil GYO yöneticileri ve isnat edilen suçlar yönünden “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildi.