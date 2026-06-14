Milli maç diyerek herkesi meydana toplayıp bilgisayar oyunu izlettiler

Milli Takımımızın Avustralya mücadelesini takip etmek amacıyla Kırıkkale'de geniş katılımlı bir toplu izleme etkinliği organize edildi. Ancak bu buluşmada yetkililer, dev ekrana canlı maç yayını frekansı girmek yerine iddiaya göre bir futbol bilgisayar oyununun görüntülerini verdi.

VATANDAŞLAR DAKİKALARCA EKRANIN BAŞINDA KALDI

Meydanda toplanan kalabalık, yayının ilk dakikalarında ekrandaki görüntülerin sanal olduğunu ayrıştıramadı. Bir süre ekrandaki animasyonları gerçek karşılaşma zannederek takip eden vatandaşlar, oyun içi grafiklerden ve tuhaf detaylardan şüphe duyup gerçeği kavradı.

ORGANİZASYON YETKİLİLERİNE İTİRAZ

Vatandaşlar, kendilerine gerçek müsabaka yerine oyun izletildiğinin farkına varınca etkinliği düzenleyen organizasyon yetkililerine itiraz etti.

GERÇEK MÜCADELE GÖLGEDE KALDI

Sahada ter döken A Milli Takım'ın mücadelesi, Kırıkkale'de kurulan ekrandaki bu hatanın gölgesinde bırakıldı. Vatandaşların bir süre boyunca gerçek futbolcular yerine konsol oyunu izlemek durumunda bırakılması alanda hem şaşkınlık yarattı hem de gülüşmelere neden oldu. Yaşananlar kısa sürede günün en çok tartışılan konuları arasına girdi.