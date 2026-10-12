MHP’li Yıldız ‘adil olun’ dedi, ilk onay AKP’li Taşkesenlioğlu’ndan geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden Nisa Suresi’nin 135’nci ayetini paylaşarak adalet vurgusu yaptı. Adı borsa ve fon manipülasyonlu iddiaları ile anılan Zehra Taşkesenlioğlu paylaşımı RT’ledi.

Yıldız şu paylaşımı yaptı:

“Kelâmullah : Ey iman edenler! Kendinizin,ana-babanızın ve yakın akrabanızın aleyhinde bile olsa, Allah için doğru dürüst şâhidlik yaparak, adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Hakkında şâhidlik yaptığınız kimse zengin de olsa fakir de olsa böyle davranın. Çünkü Allah, ikisine de sizden daha yakındır, hâllerini daha iyi bilir. Şu hâlde, sakın âdil davranmaktan yüz çevirip nefsin arzularına uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, başınıza geleceği siz düşünün! Zira Allah, yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır. (Nisa Süresi /135 )”

ZEHRA TAŞEKESENLİOĞLU RT ETTİ

Paylaşımın altına sosyal medyada adalet bekleyen onlarca vatandaş yazarken bir ismin X’teki gönderiyi paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Hakkında pek çok iddia bulunan ve “Allahın mal vererek sınadığı kişilerdenim” sözüyle gündem olan AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşekesnlioğlu Yıldız’ın sure paylaşımını RT’ledi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR NE?

Suç örgütü lideri Sedat Peker ifşaatlarında Taşkesenlioğlu’nun adını borsa manipülasyonu iddialarında eski eşi Ünsal Ban ile anmıştı.

Taşkesenlioğlu’nun manipülasyonlar sınucu servetine servet kattığı iddia edilmiş Taşkesenlioğlu ise bu iddiları yalanlayarak “Allahın mal vererek sınadığı kişilerdenim” demişti.

Sedat Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ile abisi eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, borsada işlem gören şirketlerin sermaye artırımı talepleri karşılığında rüşvet istediğini iddia etmişti.

Ayrıca Taşkesenlioğlu’nun milletvekilliği döneminde mal varlığında açıklanamayan artışlar olduğu iddia edilmişt. Lüks yat ve gizli servet iddiaları muhalefet tarafından hedefe konmasına yol açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2025'te suç duyurusunda bulunan 213 şikayetçinin ve iddiaların odağındaki isimlerin ifadelerini dahi almadan, "kamu davası açmaya yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle dosyayı takipsizlik kararıyla kapattı.

ESKİ EŞİ TERA’DAN ÇIKTI

Fon soruşturmasının merkezindeki Tera Yatırım'la farklı dönemlerde bağlantıları görülen Century City Securities'in adı yıllar önce Ünsal Ban dosyasında da geçti. Fonlara müdahaleden günler önce ise iki hissede dikkat çeken pay hareketleri yaşandı. Bu durum MASAK raporlarına da yansıdı. Ünsal Ban önce tutuklanmış sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılır bırakılmaz Ban, yurt dışına çıkış yasağına rağmen kayıplara karıştı.