MHP'den nüfus artışı için 11 öneri: 3 çocuğu olandan vergi alınmasın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye'de son yıllarda düşen nüfus artış hızına ilişkin hazırladığı "Türkiye'nin Nüfus Vizyonu" başlıklı araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, raporu Devlet Bahçeli'ye sunduklarını açıkladı.

Raporda, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişim ve doğurganlık oranındaki düşüş ele alınırken, nüfus artış hızının yeniden yükseltilmesine yönelik 11 politika önerisi sıralandı.

MHP'nin yazılı basın açıklamasında, nüfus artış hızındaki düşüşün ve nüfusun yaşlanma eğiliminin demografik bir değişimin ötesinde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de son 100 yılda farklı dönemlerde aile planlaması ve nüfus programlarının uygulandığı, özellikle 1980 sonrasında talep merkezli aile planlaması modeline geçildiği ifade edildi.

Raporda yer alan verilere göre Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken, 2014'ten itibaren düşüş eğilimine girdi ve 2025'te 1,44 olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızının son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olarak belirtilen 2,10'un altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye nüfusunun 2007'de 70,6 milyon iken 2025'te 86,1 milyona yükseldiği, buna karşın nüfus artış hızının aynı dönemde genel olarak gerilediği belirtildi.

11 MADDELİK ÖNERİ

MHP'nin "Türkiye'nin Nüfus Vizyonu" raporunda nüfus artış hızının yükseltilmesi amacıyla şu politika önerileri yer aldı:

Analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmesi.

Annelerin emeklilik için gerekli prim günü ve yaş şartlarının, çocuk sayısına bağlı olarak kademeli şekilde azaltılması.

Çalışan anne ve babalardan alınan gelir vergisinin çocuk sayısına göre kademeli olarak azaltılması, üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelerde ise gelir vergisinin tamamen kaldırılması.

Kamuda çalışan anneler için ücretli doğum izninin her çocuk için 12 aya, babalar için ise 2 aya çıkarılması.

Üçüncü çocuktan itibaren uygulanmak üzere, çocuk sayısıyla orantılı olarak artacak eğitim ve gıda ödeneğinin hayata geçirilmesi.

Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus olmak üzere sıfır faizli ve uzun vadeli konut ile taşıt kredisi verilmesi.

Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelerin elektrik, doğal gaz, su ve internet faturalarında yüzde 50 indirimden yararlandırılması.

Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmesi.

Sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ile mamanın üretilerek ailelere ihtiyaçları kadar ücretsiz verilmesi.

Kentten kırsal bölgelere taşınmak isteyen genç evli çiftlerin konut tahsisi, tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmesi.

Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam imkanlarının kent standartlarına yaklaştırılması ve genç evli çiftlerin kırsalda kalmasının teşvik edilmesi.

RAPOR BAHÇELİ'YE SUNULDU

MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, hazırladıkları raporun geçmişten geleceğe Türkiye'deki demografik dönüşüm süreçlerine ışık tuttuğunu belirtti.

Bayraktar, raporda Türkiye'de nüfus artış hızının yeniden yükseltilmesine yönelik politika önerilerinin bulunduğunu ifade ederek çalışmayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduklarını açıkladı.

MHP'nin açıklamasında, raporun Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin kapsamlı bir perspektif sunmasının ve güçlü ve sürdürülebilir bir nüfus yapısına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.