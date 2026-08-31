16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı bebeği çöpe attı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki H.E.Y., karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede tuvalette doğum yaptı. İddiaya göre yenidoğan bebeği çöp kutusuna bırakan H.E.Y. tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre H.E.Y., şiddetli karın ağrısı şikayeti üzerine annesi R.H. tarafından Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, H.E.Y.’nin acil servis girişinde annesinin yardımıyla yürüdüğü, bir süre sonra yere çömeldiği ve muayene sırasını beklerken tuvalete gittiği tespit edildi.

BEBEK 30 DAKİKA BOYUNCA ÇÖP KUTUSUNDA KALDI

İddiaya göre burada doğum yapan H.E.Y., bebeğin göbek kordonunu kestikten sonra yeni doğan kız çocuğunu tuvaletteki çöp kutusuna bıraktı ve yeniden hasta yatağına döndü. Tuvalete giren temizlik personelinin çöp kutusunda bebeği fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık 30 dakika boyunca çöp kutusunda kaldığı ifade edilen bebek yenidoğan servisinde tedavi altına alındı. Kuvözde tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

GÖBEK KORDONUNU KESİP YATAĞINA DÖNDÜ

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Bebeğin bulunmasının ardından polis ekiplerine haber verildi ve hastanenin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Kayıtlarda H.E.Y.’nin annesiyle birlikte acil servise geldiği ve daha sonra tuvalete girdiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Hastanede iki gün boyunca polis gözetiminde tedavi altında tutulan H.E.Y.’nin ifadesinde, korku ve panik yaşadığını, bebeği tuvalette dünyaya getirdikten sonra göbek kordonunu keserek yeniden yatağına döndüğünü söylediği öğrenildi.

16 yaşındaki H.E.Y.’nin ayrıca hamileliğin kuzeniyle yaşanan ilişki sonucu meydana geldiği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. Bu iddiaya ilişkin de adli inceleme başlatıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Tedavisinin tamamlanmasının ardından H.E.Y. ve annesi R.H., savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla işlem yapılan H.E.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesi R.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.