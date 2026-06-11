Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti! Katil 10 yıl sonra olay yerinde cinayeti anlattı

İstanbul Şişli'de 2016 yılında evinin önünde silahla öldürülen eski Mezdeke dans grubu üyesi 49 yaşındaki Aynur Kanbur'un cinayeti, 10 yıl sonra çözüldü. Cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz, soruşturma kapsamında olay yerine götürülerek keşif yaptırıldı. Şüpheli, olay günü izlediği güzergahı ve cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz, savcılık ve polis ekipleri eşliğinde olay yerine getirildi. Yer gösterme çalışmasına soruşturmayı yürüten savcının yanı sıra Başsavcı Vekili de katıldı.

Şüpheli, olay günü takip ettiği güzergahı anlatarak cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini yetkililere gösterdi.

"KARGOCU OLDUĞUMU SÖYLEYİP KAPIYI AÇTIRDIM"

Gündüz'ün ifadesinde, olay günü Avcılar'dan metrobüse binerek Kanbur'un evine gittiğini anlattığı belirtildi.

Şüphelinin, "Kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Açar açmaz ateş ettim. Daha sonra yürüyerek Beşiktaş'a gittim, silahı denize attım ve evime döndüm" dediği öğrenildi.

KOMŞUSU YAŞANANLARI ANLATTI

Aynı binada yaşayan Sebahat Arslan, keşif sırasında şüphelinin oldukça soğukkanlı davrandığını söyledi.

Arslan, “Aynur Hanım şu dairede oturuyor, ben de alt komşusuyum. Olay tabii bu dairede olduğu için komşunun yanına çıktım. Zaten çok kısa çaplı bir tatbikat oldu. Katil, içeri girdiği zaman Aynur Hanım ile kapıda karşılaştığını söyledi. Öncesinde de tanıştıkları için, Aynur Hanım'ın kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle de o an olayı gerçekleştirip panik halinde kaçtığını anlattı. İlk başta olayın yaşandığı dairenin farklı olduğunu söylemeye çalıştı. Ancak daire aynı, hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Son 10 yıldır hep aynı. Biraz panik halinde olmasına rağmen olayı oldukça soğukkanlı bir şekilde anlattı aslında. Gördüğüm kadarıyla çok saçma bir sebeple işlenmiş bir cinayetti. Kaç el ateş ettiğiyle ilgili sorulduğunda net bir bilgi veremedi. '8, 10, hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

CİNAYET 10 YIL ÖNCE İŞLENDİ

Olay, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 90'lı yıllarda kurulan Mezdeke dans grubunun üyelerinden 49 yaşındaki Aynur Kanbur, yaşadığı apartmanın girişinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde bulunan boş kovanlar uzun yıllar herhangi bir silah ya da başka bir olayla eşleştirilemedi.

ÖZEL EKİP 4 BİN SAAT GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Cinayetin aydınlatılması için daha sonra özel bir ekip kuruldu. Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki 6 kişilik ekip, yaklaşık 4 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Çalışmalar sonucunda şüphelinin Avcılar Metrobüs İstasyonu'ndan Mecidiyeköy'e geldiği belirlendi. Polis, duraktan binen 16-50 yaş aralığındaki yaklaşık bin 700 erkeğin kayıtlarını inceleyerek Aynur Kanbur'un akrabası olduğu belirtilen Bülent Gündüz'e ulaştı.

GÖZALTINA ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Bülent Gündüz, ilk sorgusunda ve avukat eşliğinde verdiği ifadede cinayeti işlediğini kabul etti.

Şüphelinin ifadesinde, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyordu. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

ABLASI: TANIMIYORUM

Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış da ifade vermek üzere emniyete geldi.

Kıymış'ın ifadesinde, "Şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ancak ben kendisini tanımıyorum" dediği öğrenildi.

Öte yandan, Bülent Gündüz ile Aynur Kanbur'un 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları ve Kanbur'un dansçılık yapması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığının tespit edildiği belirtildi. (DHA)