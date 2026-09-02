Meyve sularında yeni dönem! Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde değişiklik yapılmasını öngören taslağı sektör paydaşlarının görüşüne sundu. Yeni düzenleme hayata geçerse meyve suyu ürünlerinin üretiminde tatlandırıcı kullanımına yönelik kurallar önemli ölçüde değişecek.

Taslağın özellikle tatlandırıcı kullanımına ilişkin hükümleri dikkat çekiyor. Buna göre doğrudan meyveden veya konsantreden üretilen meyve suları başta olmak üzere, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu ve su ile ekstrakte edilen meyve sularında tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek.

MEYVE SULARINDA TATLANDIRICI KULLANIMI YASAKLANIYOR

Yeni düzenlemenin 6. maddesinde tatlandırıcı kullanımına ilişkin yasak açık şekilde tanımlanıyor. Doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suları da dahil olmak üzere belirlenen ürün gruplarında tatlandırıcı kullanılması mümkün olmayacak.

Böylece meyve suyunun farklı formlarda piyasaya sunulması, tatlandırıcı kullanımına ilişkin yasağı değiştirmeyecek. Sabah'ın haberine göre konsantre, püre veya toz formundaki ürünler de düzenlemenin kapsamına girecek.

TATLANDIRICI İÇİN İKİ İSTİSNA BULUNUYOR

Taslakta meyve nektarları için ise farklı bir uygulama öngörülüyor.

İlave şekersiz meyve nektarlarında, şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili meyve nektarlarında ise şekerin yerine kısmen tatlandırıcı eklenmesine izin verilecek.

Dolayısıyla yeni düzenlemede tatlandırıcı kullanımı tamamen ortadan kaldırılmıyor; kullanım alanı belirli meyve nektarı kategorileriyle sınırlandırılıyor.

DOĞAL ŞEKERİ YÜZDE 30 AZALTILMIŞ MEYVE SUYU GELİYOR

Taslağın bir diğer önemli yeniliği ise doğal şeker miktarı azaltılmış meyve sularına ilişkin.

Düzenlemeyle, ürünün diğer besin ve tat özellikleri korunmak şartıyla, doğasından gelen şeker miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılmış meyve sularının mevzuatta ayrı bir kategori olarak tanımlanması planlanıyor.

Bu ürünlerin üretimine yönelik düzenlemenin, tüketicilere şeker miktarı daha düşük alternatifler sunulmasının yanı sıra Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlandığı belirtiliyor.

ETİKETLEME KURALLARI DA DEĞİŞECEK

Yeni kategoriyle birlikte ürünlerin tüketiciye nasıl sunulacağına ilişkin etiketleme hükümleri de taslakta yer alıyor. Böylece doğal şekeri azaltılmış meyve sularının diğer ürünlerden ayrıştırılması ve tüketicinin ürünün niteliği hakkında daha açık şekilde bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Taslağın hazırlanmasında AB mevzuatına uyum sağlanmasının yanı sıra mevcut mevzuattaki bazı atıfların güncellenmesi ve katkı maddeleri ile tatlandırıcıların kullanımına ilişkin hükümlerin daha açık hale getirilmesi de amaçlanıyor.

SEKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ 25 EYLÜL'E KADAR ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görüşe açılan taslağa ilişkin sektör temsilcileri ve ilgili paydaşlar görüş ve önerilerini 25 Eylül'e kadar Bakanlığa iletebilecek.

Taslağın nihai hale getirilmesinin ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte meyve suyu sektöründe hem üretim süreçlerinde hem de ürünlerin etiketlenmesinde yeni kurallar uygulanması bekleniyor.