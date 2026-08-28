Türkiye'nin meyve suyu devi için kader günü yaklaşıyor: Çağrı yapıldı

Türkiye pazarında yarım asrı aşan bir geçmişe ve geniş bir konuma sahip olan Duruk Ailesi’ne ait Aroma, finansal darboğazı aşabilmek amacıyla daha önce konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Şirket adına tanınan bir yıllık geçici konkordato mühletinin Mart ayında sona ermesinin ardından, yasal sürecin yürütüldüğü ilgili yargı mercii önündeki kritik eşik yaklaştı.

ALACAKLILARA RESMİ DAVET VE DURUŞMA TARİHİ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre dava dosyasını inceleyen Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı; Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkındaki yargı sürecinin yeni duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak ilan etti.

Yargı mercii ayrıca, şirketten alacaklarını tahsil edemeyen bütün taraf ve alacaklıların menfaatlerini koruyabilmek amacıyla davaya müdahil olabileceğini duyurarak resmi katılım çağrısında bulundu. 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek oturumda, köklü markanın ticari geleceğini tayin edecek nihai kararın açıklanması bekleniyor.