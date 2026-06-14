Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Sıcaklıklar değişiyor yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Haziran 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle ani sel, su baskını ve heyelan gibi doğal afetlere karşı kritik uyarılarda bulunuldu. Sıcaklık dalgalanmalarının da yaşanacağı bu günde, batı illerinde sıcaklıklar artarken doğu illerinde hissedilir bir düşüş yaşanacak. İşte bölge bölge ve il il en güncel hava durumu tahminleri...

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Marmara ve Ege'nin belirli kesimlerinde (Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR BATIDA YÜKSELİYOR, DOĞUDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar bekleniyor:

Batı kesimler: Sıcaklıklarda 3 ila 5 derece arasında artış yaşanacak.

Doğu kesimler: Sıcaklıklar 5 ila 7 derece arasında azalacak.

Diğer bölgeler: Önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, SEL VE HEYELAN TEHLİKESİ

Meteoroloji uzmanları, yağışların bazı bölgelerde yerel olarak çok kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevreleri.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE VE İL İL 14 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Google Keşfet üzerinden günlük hava durumu takibi yapan kullanıcılar için bölge ve il bazlı detaylı sıcaklık ve yağış durumu tablosu aşağıda sunulmuştur.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçmesi bekleniyor. Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Marmara Bölgesi İl İl Hava Tahmini İstanbul 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Bursa 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Çanakkale 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Edirne 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ege Bölgesi İl İl Hava Tahmini İzmir 30°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Muğla 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Denizli 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Afyonkarahisar 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi İl İl Hava Tahmini Antalya 31°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Adana 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Burdur 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Zamanla batısının az bulutlu olacağı, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yağışlar kuvvetli olacak.

İç Anadolu Bölgesi İl İl Hava Tahmini Ankara 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Eskişehir 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Konya 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Nevşehir 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.