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Halk TV Türkiye Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Sıcaklıklar değişiyor yağış geliyor

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Sıcaklıklar değişiyor yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Batıda sıcaklıklar artarken doğuda düşüyor. Birçok bölge için kuvvetli yağış, sel ve heyelan tehlikesine karşı sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il güncel hava durumu...

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Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Sıcaklıklar değişiyor yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Haziran 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle ani sel, su baskını ve heyelan gibi doğal afetlere karşı kritik uyarılarda bulunuldu. Sıcaklık dalgalanmalarının da yaşanacağı bu günde, batı illerinde sıcaklıklar artarken doğu illerinde hissedilir bir düşüş yaşanacak. İşte bölge bölge ve il il en güncel hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Sıcaklıklar değişiyor yağış geliyor - Resim : 1

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Marmara ve Ege'nin belirli kesimlerinde (Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı! Sıcaklıklar değişiyor yağış geliyor - Resim : 2

SICAKLIKLAR BATIDA YÜKSELİYOR, DOĞUDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar bekleniyor:

Batı kesimler: Sıcaklıklarda 3 ila 5 derece arasında artış yaşanacak.

Doğu kesimler: Sıcaklıklar 5 ila 7 derece arasında azalacak.

Diğer bölgeler: Önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, SEL VE HEYELAN TEHLİKESİ

Meteoroloji uzmanları, yağışların bazı bölgelerde yerel olarak çok kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevreleri.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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BÖLGE BÖLGE VE İL İL 14 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Google Keşfet üzerinden günlük hava durumu takibi yapan kullanıcılar için bölge ve il bazlı detaylı sıcaklık ve yağış durumu tablosu aşağıda sunulmuştur.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçmesi bekleniyor. Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Marmara Bölgesi İl İl Hava Tahmini
İstanbul 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Bursa 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Çanakkale 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Edirne 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ege Bölgesi İl İl Hava Tahmini
İzmir 30°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Muğla 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Denizli 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Afyonkarahisar 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi İl İl Hava Tahmini
Antalya 31°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Burdur 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Zamanla batısının az bulutlu olacağı, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yağışlar kuvvetli olacak.

İç Anadolu Bölgesi İl İl Hava Tahmini
Ankara 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Eskişehir 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Konya 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz Bölgesi İl İl Hava Tahmini
Bartın 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bolu 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların tüm bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması tehlikesi bulunuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi İl İl Hava Tahmini
Amasya 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Trabzon 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi İl İl Hava Tahmini
Erzurum 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kars 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Van 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl İl Hava Tahmini
Diyarbakır 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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