Meteorolojiden bunaltan hava tahmini: Yeni sıcak dalgası için tarih verildi
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara ile İç Anadolu'da termometreler 27-31 dereceyi görecek. Cuma gününden itibaren ise Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre, pazartesi günü itibarıyla Karadeniz Bölgesi hariç yurt genelinde güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar etkili olacak. Eylülün ikinci haftasında yaz sıcakları devam ederken, gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar hissedilecek.
EGE VE AKDENİZ 42 DERECEYİ GÖRECEK
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 35 ila 42 derece arasında seyrederken, Marmara ve İç Anadolu'da hava sıcaklığı 27 ila 31 derece aralığında ölçülüyor. Gece saatlerinde serinleme yaşansa da gündüzleri yaz mevsiminin etkisi devam ediyor.
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ISINMA BAŞLIYOR
Öte yandan cuma gününden itibaren Afrika kökenli sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artırması bekleniyor. Hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükseleceği, özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklık artışının hissedilir düzeyde olacağı tahmin ediliyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekerken, vatandaşları özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yaşanan bu sıcak hava dalgasının, önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.