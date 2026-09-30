Meteoroloji saatleriyle açıkladı: Yurdun tamamında kuvvetli sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

MARMARA'NIN KUZEYDOĞUSU, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, KIYI EGE VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.